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Pobjednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale, jedva izustio: "Žena mi je u bolnici"

Pobjednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale, jedva izustio: "Žena mi je u bolnici"

Autor Marina Cvetković
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Najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19.605 glasova publike.

Pobjednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale Izvor: Instagram printscreen / nikadnijekasno_official

Pobjednik takmičenja "Nikad nije kasno" Jasmin Selmanović Jasko i njegova supruga Selda, doživjeli su saobraćajnu nesreću pred samo finale šou programa na području Kanjevine, vraćajući se sa snimanja završne emisije.

Jasko je u nesreći zadobio lakše povrede ruke, dok je njegova supruga prevezena u jednu bolnicu u Beogradu. Jasko je sada progovorio o njenom zdravstvenom stanju.

- Zahvalan sam publici, produkciji i svim dobrim ljudima, koji su bili od prvog kruga sa mnom. Hvala im. Mislim da sam opravdao očekivanja. Nisam bio aktivan na Fejsbuku, imao sam privatne razloge. Malo sam srećan, malo sam i nesrećan. Mene je publika vraćala u takmičenje.

- Supruga je u bolnici, bolje je trenutno, van životne opasnosti, to je najvažnije. Biće bolje. Mnogo mi je teško. Moramo da ostanemo profesionalni, u jednom trenutku sam mislio da ne učestvujem, ona je od starta bila moja najveća podrška. Svaki put je dolazila sa mnom. Ona mi je bila snaga da ne odustanem.

Pogledajte još slika pobjednika:

Tri pobednika

U veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" bilo je 12 izvanrednih pjevača:

Anica Petrović
Zvezdana Stojkov
Sinan Bahtijarević
Slavica Mijailović
Marijana Petrov
Viktor Dimitriesvki
Darija Lukić Nešković
Jasmin Selmanović
Ivana Šalipur
Žarko Stolić
Lidija Cvetković
Marija Mašić

Jedanaesta sezona dobila je tri pobjednika, koje su izabrali publika i stručni žiri. Titulu pobjednika po glasovima SMS publike ponio je Viktor Dimitrievski iz Kumanova. Kada je riječ o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice. Odlukom stručnog žirija, pobednica 11. sezone je Ivala Šalipur Lola.

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Tagovi

Jasmin Selmanović Jasko saobraćajna nezgoda nikad nije kasno

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