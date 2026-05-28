Sevilja ipak na kraju neće biti prodata Serhiju Ramosu i grupi biznismena koju je on okupio jer se osjećaju prevarenima.
Početkom meseca je kao "bomba" odjeknula vijest da je Serhio Ramos sa grupom investitora kupio Sevilju i da će postati vlasnik čuvenog kluba. Međutim, nekoliko nedelja kasnije je izgleda sve propalo. Tako prenose španski mediji i tvrde da klub neće biti prodat čuvenom fudbaleru.
"Dogovor je propao i neće se dogoditi", prenosi španski "El Pais" izjavu izvora bliskom klubu i tvrdi da je propalo zbog toga što se iz kluba "osjećaju prevarenim" posle dogovora koji je prvobitno postignut za prodaju.
"Prevario nas je, prodaja je propala": Serhio Ramos napravio haos, ovo su ozbiljne optužbe
Navodno je 12. maja postignut jedan dogovor koji je sada promijenjen i tvrde da je Ramos pokušao da kupi klub za ukupno 100 miliona eura umjesto obaveznih 450 miliona. Želio je da napravi "kombinaciju" i da kupi dionice kluba na drugi način i da promijeni prvobitne uslove kupovine.
"Prema onome što su nam rekli, neće biti novih razgovora sa Ramosom i njegovom grupom. Dioničari u Sevilji su bijesni na njega i okreću se drugim opcijama", piše u tekstu spomenutog portala.
Čeka se reakcija i Ramosa posle ove odluke. Navodno je čuveni defanzivac želio da kupi klub zajedno sa investitorima iz Meksika i to je bila njegova prvobitna ideja kada je poslata ponuda i dogovorena ranija kupovina.