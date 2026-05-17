logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Finale Evrovizije 2026: Dara iz Bugarske je pobjednik!

Finale Evrovizije 2026: Dara iz Bugarske je pobjednik!

Autor Anja Bajčetić Izvor Kurir
0

Na jubilarnoj 70. Evroviziji koja je održana u Beču pobjedu je odnijela Bugarska.

Finale Evrovizije 2026: Dara iz Bugarske je pobednik! Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Evropa je po 70. put birala pobjednika a trijumf je odnijela Dara iz Bugarske sa numerom "Bangaranga". Ona je bila apsolutni favorit publike koja joj je glasovima donijela pobjedu nad Izraelom koji je završio na drugom mjestu. 

Odmah za njom je Izrael pa Australija.Glasovi publike donijeli su Dari pobedu na takmičenju iako je neizvesno bilo di poslednjeg trenutka kada se odlučivali između nje i predstavnika Izraela.

Predstavnici Srbiji su takmičenje završili na 17. mestu.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Bugarska Evrovizija Evrovizija 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ