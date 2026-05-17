Finale Evrovizije 2026: Dara iz Bugarske je pobjednik!

Na jubilarnoj 70. Evroviziji koja je održana u Beču pobjedu je odnijela Bugarska.

Evropa je po 70. put birala pobjednika a trijumf je odnijela Dara iz Bugarske sa numerom "Bangaranga". Ona je bila apsolutni favorit publike koja joj je glasovima donijela pobjedu nad Izraelom koji je završio na drugom mjestu.

Odmah za njom je Izrael pa Australija.Glasovi publike donijeli su Dari pobedu na takmičenju iako je neizvesno bilo di poslednjeg trenutka kada se odlučivali između nje i predstavnika Izraela.

Predstavnici Srbiji su takmičenje završili na 17. mestu.