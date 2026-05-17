Svetska zdravstvena organizacija upozorava na novu epidemiju ebole u DR Kongu, koja je odnela 80 života i izazvala 246 sumnjivih slučajeva.

Izvor: Profimedia

Nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 80 života, dok je najmanje 246 sumnjivih slučajeva. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole za vanrednu situaciju u oblasti javnog zdravlja od međunarodnog značaja.

Generalni direktor SZO doktor Tedros Adhanom Gebrejesus upozorio je da postoje "značajne neizvesnosti u pogledu stvarnog broja zaraženih i geografskog širenja" epidemije.

Ipak, SZO je saopštila da epidemija ne ispunjava kriterijume pandemijske vanredne situacije, prenosi Rojters.

Trenutni soj ebole izazvan je virusom bundibugio, saopštila je SZO, za koji ne postoje odobreni ljekovi ili vakcine.

Ministar zdravlja: Veoma smrtonosan soj, ne postoji vakcina

Nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 80 života, dok ima najmanje 246 sumnjivih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje.

Ministar zdravlja Konga Samuel-Rože Kamba izjavio je da je tu zemlju pogodio veoma smrtonosan soj ebole za koji ne postoji vakcina.

"Za soj bundibugio ne postoji vakcina niti specifičan tretman", rekao je Kamba na konferenciji za novinare u glavnom gradu Konga, Kinšasi.

SZO je navela da je do sada potvrđeno osam slučajeva virusa laboratorijskim testiranjem, dok su drugi sumnjivi slučajevi i smrtni ishodi zabeleženi u tri zdravstvene zone, uključujući Buniju, glavni grad provincije Ituri, kao i rudarske gradove Mongvalu i Rvamparu.

Dva slučaja potvrđena i u susjednoj Ugandi

Globalna zdravstvena agencija dodala je da se virus proširio i van granica DR Konga, sa dva potvrđena slučaja u susednoj Ugandi.

Ugandski zvaničnici saopštili su da je muškarac star 59 godina, koji je preminuo u četvrtak, bio pozitivan na virus.

Zemlje koje se graniče sa DR Kongom smatraju se visokorizičnim za dalje širenje zbog kretanja stanovništva, trgovine i putovanja.

SZO je savetovala da DR Kongo i Uganda uspostave operativne centre za vanredne situacije kako bi pratili, identifikovali kontakte i sprovodili mere prevencije infekcije.

Kako bi se smanjilo širenje, SZO preporučuje da potvrđeni slučajevi budu odmah izolovani i lečeni sve dok dva testa specifična za virus bundibugio, sprovedena u razmaku od najmanje 48 sati, ne budu negativna.

Za zemlje koje se graniče sa područjima sa potvrđenim slučajevima, vlade bi trebalo da pojačaju nadzor i izveštavanje u oblasti zdravstva.

SZO je dodala da zemlje van pogođenog regiona ne bi trebalo da zatvaraju granice niti da ograničavaju putovanja i trgovinu, jer se "takve mjere obično uvode iz straha i nemaju naučno utemeljenje".

Koji su simptomi i kako se prenosi

Ebola je prvi put otkrivena 1976. godine na području današnje Demokratske Republike Kongo, a smatra se da se proširila sa slepih miševa. Ovo je 17. epidemija ove smrtonosne virusne bolesti u toj zemlji.

Virus se prenosi direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima i preko oštećene kože, izazivajući teška krvarenja i otkazivanje organa.

Rani simptomi uključuju temperaturu, bolove u mišićima, umor, glavobolju i bol u grlu, nakon čega slede povraćanje, proliv, osip i krvarenje.

Tokom proteklih 50 godina oko 15.000 ljudi preminulo od ebole

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) ranije je saopštio da je zabrinut zbog visokog rizika od daljeg širenja usled urbanog okruženja u Rvampari i Buniji, kao i rudarskih aktivnosti u Mongvaluu.

Izvršni direktor ove agencije dr Žan Kaseja dodao je da "značajno kretanje stanovništva" između pogođenih područja i susjednih zemalja znači da je regionalna koordinacija od ključnog značaja.

Tokom proteklih 50 godina, oko 15.000 ljudi preminulo je od ovog virusa u afričkim zemljama.

Najsmrtonosnija epidemija u DR Kongu trajala je od 2018. do 2020. godine, kada je preminulo skoro 2.300 ljudi.

Prošle godine, 45 osoba je preminulo nakon izbijanja epidemije u udaljenom regionu.

(RTS/MONDO)