Ovo je tekst pobjedničke pjesme "Bangaranga": Bugarka razvalila Izrael u završnici, Evropa na nogama zbog stihova

Darina Nikolaeva Jotova pobjednica je Evrovizije 2026, sa pjesmom "Bangaranga"
U nikad napetijem finalu Evrovizije 2026. pobjedu je odnijela harizmatična Bugarka Dara numerom "Bangaranga", a lepa pjevačica je od samog početka važila za jednog od najvećih favorita.
Inače, sam naziv i tekst kriju nekoliko slojeva značenja, od uličnog slenga do tradicije.
Značenje reči "bangaranga"
Izraz potiče od jamajčanske reči "Bangarang". U originalnom jamajčanskom patoisa jeziku ona označava nered, haos, pobunu ili ulični bunt.
Simbolika u pjesmi
Prilagođena u obliku "Bangaranga", ova reč u pjesmi postaje simbol snažne, samosvesne i buntovne žene koja kontroliše sopstveni haos.
Pjesma govori o oslobađanju od društvenih kalupa i prihvatanju svih svojih djelova. Dara u tekstu sebe opisuje kroz ekstreme - istovremeno kao "anđela, demona, liderku i psihopatu bez razloga".
Tekst pesme Bangaranga
Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos
Predrefren
Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)
Refren
(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Zaslepljujuća svjetla
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)
Ja sam bangaran
Strofa
Anđeo sam, demon sam, psihopata bez razloga
Pokretač sam, zavodnica, ne pratim — ja vodim
Hajde da te podignem, podignem, da te razbudim
Navući ću te skroz, ostaviću te u šoku
Predrefren
Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)
Refren
(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Zaslepljujuća svjetla
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)
Ja sam bangaran
Drop
Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga) ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga; znam) ja sam bangaran
Strofa
Na ivici sam, osećam to iznutra
Tjela na tijelima i varnice će da planu
Da, ja, ja
Gubim razum, razum
Most:
Ja sam buntovnik, ja sam opasnost
Pokretač sam slobode
Dozvoli mi da te zapalim, zapalim
Hajde da te povučem tako duboko da ostaneš bez snage
znam, ja sam bangaran...
Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga) ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga; znam) ja sam bangaran (Ooh)