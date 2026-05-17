Ovo je tekst pobjedničke pjesme "Bangaranga": Bugarka razvalila Izrael u završnici, Evropa na nogama zbog stihova

Autor Jelena Sitarica
0

Darina Nikolaeva Jotova pobjednica je Evrovizije 2026, sa pjesmom "Bangaranga"

Ovo je tekst pobjedničke pjesme "Bangaranga Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

U nikad napetijem finalu Evrovizije 2026. pobjedu je odnijela harizmatična Bugarka Dara numerom "Bangaranga", a lepa pjevačica je od samog početka važila za jednog od najvećih favorita.

Inače, sam naziv i tekst kriju nekoliko slojeva značenja, od uličnog slenga do tradicije.

Značenje reči "bangaranga"

Izraz potiče od jamajčanske reči "Bangarang". U originalnom jamajčanskom patoisa jeziku ona označava nered, haos, pobunu ili ulični bunt.

Simbolika u pjesmi

Prilagođena u obliku "Bangaranga", ova reč u pjesmi postaje simbol snažne, samosvesne i buntovne žene koja kontroliše sopstveni haos.

Poslušajte pobjednički hit:

Bugarska "Bangaranga"
Izvor: YouTube

Pjesma govori o oslobađanju od društvenih kalupa i prihvatanju svih svojih djelova. Dara u tekstu sebe opisuje kroz ekstreme - istovremeno kao "anđela, demona, liderku i psihopatu bez razloga".

Tekst pesme Bangaranga

Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos

Predrefren

Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)

Refren

(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Zaslepljujuća svjetla
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)
Ja sam bangaran

Strofa

Anđeo sam, demon sam, psihopata bez razloga
Pokretač sam, zavodnica, ne pratim — ja vodim
Hajde da te podignem, podignem, da te razbudim
Navući ću te skroz, ostaviću te u šoku

Predrefren

Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svjetlima
Noćas niko neće spavati
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)

Refren

(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran) Zaslepljujuća svjetla
Dobrodošli u haos (ja, ja, ja, ja)
Ja sam bangaran

Drop

Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga) ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga; znam) ja sam bangaran

Strofa

Na ivici sam, osećam to iznutra
Tjela na tijelima i varnice će da planu
Da, ja, ja
Gubim razum, razum

Most:

Ja sam buntovnik, ja sam opasnost
Pokretač sam slobode
Dozvoli mi da te zapalim, zapalim
Hajde da te povučem tako duboko da ostaneš bez snage
znam, ja sam bangaran...

Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga) ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga; znam) ja sam bangaran (Ooh)

