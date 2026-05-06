5 Netfliks serija koje se ne propuštaju u maju: Od hit misterije do nastavka najjezivijeg krimi dokumentarca

Maj je tu, a s njim i gomila novih serija na Netfliksu, no, mi smo odlučili da izdvojimo pet koji su nam odmah privukli pažnju.

Od novih adaptacija o kojima se već priča, do povratka serija koje već imaju svoju publiku, izbor je širok - napete drame, ali i misterije koje vas lako uvuku te posle ne prestajete da razmišljate o njima. Ako ne znate odakle da krenete, izdvojili smo naslove koji deluju najzanimljivije, čisto da vam skratimo lutanje po ponudi:

5. maja - Lord of the Flies

Ukoliko ste ikada čitali ili makar čuli za kultni distopijski roman Vilijama Goldinga "Gospodar muva", onda vam je jasno o čemu se radi u ovoj seriji. Za one koji ne znaju, priča prati grupu dečaka koji se nasukaju na pusto ostrvo. U početku pokušavaju da uspostave red i neka pravila, ali kako strah i neizvesnost rastu, među njima dolazi do podela koje prerastaju u surovu borbu za moć.

Iako je priča već ekranizovana, Netfliks ovog meseca donosi prvu TV adaptaciju. Seriju potpisuje Džek Torn (poznat po projektima "His Dark Materials" i "Enola Holmes"), koji ovu bezvremensku priču pretvara u napetu četvorodelnu mini-seriju. Zanimljivo je da mnogi mladi glumci ovde prvi put staju pred kamere, nakon velike audicije koju je vodila Nina Gold, poznata po radu na serijama poput "Game of Thrones", "The Power of the Dog", i "Baby Reindeer".

6. maja - Worst Ex Ever, Sezona 2

Prva sezona dokumentarne serija je bila pun pogodak i jedan od naših apsolutnih favorita, te se nadamo da će i druga biti podjednako dobra, napeta i zarazna. Ako volite true crime sadržaj, ovo je definitivno pravi izbor - svaka epizoda donosi stvarne priče o vezama koje su izmakle kontroli - od manipulacije i opsesije do nasilja. Kroz intervjue, rekonstrukcije i ispovesti aktera, serija pokazuje kako naizgled normalni odnosi mogu da skliznu u nešto mnogo mračnije, ali i zašto je ponekad toliko teško izaći iz takvih veza. Nova sezona donosi još šokantnije slučajeve, uključujući ubistva iz osvete, otmice i preokrete koji deluju gotovo nestvarno.

14. maja - Nemesis

Od Kortni A. Kemp, kreatorke serije "Power", i Tani Marol, stiže nova kriminalistička drama koja lako može da postane vaša sledeća opsesija. U glavnim ulogama su Metju Lo i Ilan Noel, a priča prati dvojicu muškaraca na suprotnim stranama zakona.

S jedne strane je izuzetno inteligentan i proračunat kriminalac, a s druge briljantan detektiv koji ne odustaje dok ga ne uhvati. Njihov sukob brzo prerasta u igru mačke i miša punu tenzije, akcije i opasnih poteza, ali kako radnja odmiče, postaje jasno da ova priča ima i dublji sloj - o motivima, granicama i opsesiji pravdom.

21. maja - The Boroughs

Braća Dafer, kreatori megahita "Stranger Things" okrenuli se novom projektu "The Boroughs". Ovog puta, radnja je smeštena u penzionersku zajednicu u Novom Meksiku, koja na prvi pogled deluje mirno i idilično.

Međutim, noću počinje da se dešava nešto čudno - misteriozna, vanzemaljska pretnja vreba stanovnike. Kada novajlija Sem (Alfred Molina) počne da sumnja da se iza svega krije nešto mnogo opasnije, udružuje se sa neobičnom grupom komšija kako bi otkrili istinu. U seriji igraju i Džina Dejvis, Bil Pulman i Alfr Vudard.

27. maja - A Good Girl's Guide to Murder, Sezona 2

Na kraju, još jedan naš favorit. Iako nismo očekivali mnogo od prve sezone, već posle jedne epizode bilo je jasno da je ovo veliki sledeći krimi hit. Sada nam dolazi i nova sezona koja nastavlja priču insipirisanu istoimenim hit romanom Holi Džekson. U centru radnje je pametna i uporna srednjoškolka Pip koja za školski projekat odlučuje da ponovo istraži davno zatvoren slučaj ubistva, i ubrzo shvata da istina nije ni približno onakva kakvom se činila.

U naizgled mirnom gradiću, gde svi veruju da znaju šta se dogodilo, Pip počinje da sumnja u zvaničnu verziju događaja o smrti jedne devojke i mladiću koji je za to okrivljen. Kako sve dublje zalazi u slučaj, otkriva mrežu laži, skrivenih motiva i tajni koje su godinama bile zakopane. U drugoj sezoni, nakon što je već rešila jedan zatvoren slučaj, Pip čeka suđenje, ali kada njen prijatelj iznenada nestane, ponovo se vraća istraživanju i upada u još opasniju misteriju.