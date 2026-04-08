Haos oko diplome Asmina Durdžića: Profesor tvrdi da je falsifikat, sad se oglasio i njegov otac Mustafa

Profesor matematike Andrej, tvrdi da se radi o falsifikovanoj diplomi zbog grešaka u dokumentu.

Otac Asmina Durdžića, Mustafa, nedavno je podigao veliku prašinu kada je na mrežama objavio diplomu sina, tvrdeći da je završio Građevinski fakultet.

Na mrežama se kasnije na društvenoj mreži X oglasio profesor matematike Andrej, koji je rekao da je objavljen falsifikat, najavio je tužbu, a tim povodom se ponovo oglasio Mustafa. On je na svom Fejsbuk nalogu, gdje je veoma aktivan, pričao na temu diplome, pa je ponovo stao u odbranu sina.

"Diploma iz dva dijela. Kažu da je Asminova diploma falsifikat jer je "potpis profesora s drugog fakulteta". A niko da primijeti da je diploma iz dva dijela: gornji dio Beograd, donji dio Novi Sad. Ljudi moji, pa to vam je kao da gledate auto i tvrdite da je falsifikat jer je prednja tablica iz Beograda, a zadnja iz Zagreba. To nije analiza to je prometna nesreća logike", napisao je na svom Fejsbuku.

Oglasio se profesor

Andrej je ukazao na navodne greške iz dokumenta koji je Mustafa Durdžić objavio.

"Otac nekog starletana objavljuje njegovu diplomu fakulteta da pokaže kako mu je sin obrazovan. A diploma nikad gore falsifikovana! Greške u slovima (građeviSNki fakultet), pogrešan rektor, pogrešan naziv... Hoće li neka tužba? Član 355. KZ", glasio je tvit.