Stanija Dobrojević ostala bez dinara: Starleta donijela šok odluku 7 dana nakon ulaska u "Elitu"

Stanija Dobrojević odrekla se svog bužeta u "Eliti".

Učesnica "Elite 9", Stanija Dobrojević, iznenadila je gledaoce i cimere svojom odlukom.

Nedugo nakon ulaska u rijaliti, Stanija je ostala na nuli tj. riješila je da se u potpunosti odrekne svog nedeljnog budžeta i preda ga trudnoj Aniti Stanojlović i budućem ocu Luki Vujoviću.

Kako je sama istakla, njima su pare trenutno daleko potrebnije s obzirom na to da je Anita u drugom stanju.

Pored toga, Stanija je naglasila da su je njih dvoje, uz Terzu, Sofiju i Daču, prihvatili na veoma lijep i prijateljski način.

"Ko mi je vratio osmijeh na lice, pa dosta ljudi, Anita i Luka su me prihvatili lijepo, prijateljski, zatim Terza i Sofija i sa Dačom dosta provodim vrijeme. Dosta djevojaka mi je simpatično, cvijetak Sara, i Rada i Boginja i Anastasija", rekla je Stanija.

Ipak, ovaj humani gest nije prošao bez varnica i negativnih komentara. Ciničnu opasku na Stanijin račun iznio je učesnik Ivan, koji je situaciju prokomentarisao riječima: "Ja sam mislio da Stanija samo uzima pare".

Stanija je podijelila svoju listu najdražih učesnika

Prvo mjesto pripalo je Anđelu uz objašnjenje da joj je on "vratio osmijeh", dok se Anita našla na drugoj poziciji jer se postavila krajnje prijateljski, iako je, kako Stanija kaže, po prirodi ljubomorna i posesivna.

Treće mjesto na njenoj listi zauzeo je Dača.

"Ko mi je vratio osmijeh, neka bude Anđelo. Drugo mjesto ću da stavim Anitu, ona se postavila krajnje prijateljski, znam da je ljubomorna i posesivna, ali hvala što ste se postavili prijateljski. A na treće mjesto ću da stavim Daču", istakla je Stanija Dobrojević.