logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanija Dobrojević ostala bez dinara: Starleta donijela šok odluku 7 dana nakon ulaska u "Elitu"

Autor Ana Živančević
Stanija Dobrojević odrekla se svog bužeta u "Eliti".

Stanija Dobrojević ostala bez dinara Izvor: Elita 9 / screenshot

Učesnica "Elite 9", Stanija Dobrojević, iznenadila je gledaoce i cimere svojom odlukom. 

Nedugo nakon ulaska u rijaliti, Stanija je ostala na nuli tj. riješila je da se u potpunosti odrekne svog nedeljnog budžeta i preda ga trudnoj Aniti Stanojlović i budućem ocu Luki Vujoviću.

Kako je sama istakla, njima su pare trenutno daleko potrebnije s obzirom na to da je Anita u drugom stanju.

Pored toga, Stanija je naglasila da su je njih dvoje, uz Terzu, Sofiju i Daču, prihvatili na veoma lijep i prijateljski način.

"Ko mi je vratio osmijeh na lice, pa dosta ljudi, Anita i Luka su me prihvatili lijepo, prijateljski, zatim Terza i Sofija i sa Dačom dosta provodim vrijeme. Dosta djevojaka mi je simpatično, cvijetak Sara, i Rada i Boginja i Anastasija", rekla je Stanija.

Ipak, ovaj humani gest nije prošao bez varnica i negativnih komentara. Ciničnu opasku na Stanijin račun iznio je učesnik Ivan, koji je situaciju prokomentarisao riječima: "Ja sam mislio da Stanija samo uzima pare".

Stanija je podijelila svoju listu najdražih učesnika

Prvo mjesto pripalo je Anđelu uz objašnjenje da joj je on "vratio osmijeh", dok se Anita našla na drugoj poziciji jer se postavila krajnje prijateljski, iako je, kako Stanija kaže, po prirodi ljubomorna i posesivna.

Treće mjesto na njenoj listi zauzeo je Dača.

"Ko mi je vratio osmijeh, neka bude Anđelo. Drugo mjesto ću da stavim Anitu, ona se postavila krajnje prijateljski, znam da je ljubomorna i posesivna, ali hvala što ste se postavili prijateljski. A na treće mjesto ću da stavim Daču", istakla je Stanija Dobrojević.

Tagovi

Stanija Dobrojević Elita

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ