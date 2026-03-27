5 "navlakuša" fantazija koje su redefinisale žanr: Idealne su za vikend bindžovanje, a nemaju jednu lošu epizodu

Autor Jelena Sitarica
S obzirom da se "baba Marta" žestoko poigrala vremenskim prilikama, po svemu sudeći ćemo ovaj vikend provesti kod kuće, a to znači samo jedno - bindž, bindž i bindž!

5 "navlakuša" fantazija koje su redefinisale žanr

Zaboravite na klasične priče o "izabranom" junaku koji kreće da spase kraljevstvo. Danas su najzanimljivije fantazije upravo one koje izlaze iz tih okvira, gde se magija sudara sa mračnim kriminalističkim pričama i surovom stvarnošću.

Od serija koje su đavola smestile pravo u policijsku stanicu, do novijih hitova koji potpuno menjaju način na koji gledamo moć i junake, ovih pet neobičnih fantazija nisu samo ispričale priču već su ozbiljno pomerile granice žanra:

His Dark Materials

  • IMDb: 7.8/10
  • Rotten Tomatoes: 81%
His Dark Materials trejler
Izvor: YouTube

Priča prati devojčicu Lajru u svetu gde ljudi imaju “daemone", odnosno životinjske manifestacije duše. Kreće u potragu za nestalim prijateljem, ali otkriva mnogo veću zaveru koja uključuje paralelne svetove, religiju i moć. Kombinuje avanturu i ozbiljne teme, pa nije samo "dečja" fantastika.

Good Omens

  • IMDb: 8.0/10
  • Rotten Tomatoes: 84%
Good Omens, trejler
Izvor: YouTube

Anđeo i demon, koji su zapravo najbolji drugari, pokušavaju da spreče smak sveta jer im je Zemlja previše zabavna da bi je izgubili. Duhovito, britanski neobično, sa puno sarkazma i šarma.

Sweet Tooth

  • IMDb: 7.8/10
  • Rotten Tomatoes: 92%
Sweet Tooth, trejler
Izvor: YouTube

U postapokaliptičnom svetu gde se rađaju deca-hibridi (pola ljudi, pola životinje), mali Gas kreće na put da pronađe majku. Deluje kao bajka, ali ima dosta mračnih i emotivnih trenutaka. 

Grimm

  • IMDb: 7.9/10
  • Rotten Tomatoes: 89%
Grimm trejler
Izvor: YouTube

Policajac iz Portlanda otkriva da vidi bića iz bajki koja žive među ljudima. Svaka epizoda je kao poseban krimi slučaj + mračna verzija bajke, uz veću priču koja se razvija kroz sezone.

Outlander

  • IMDb: 8.4/10
  • Rotten Tomatoes: 90%
Outlander
Izvor: YouTube

Medicinska sestra iz 20. veka misteriozno završi u Škotskoj 18. veka. Tamo se uplete u istorijske sukobe, ali i u intenzivnu ljubavnu priču. Serija je spoj putovanja kroz vreme, drame i romantike.

