Napad u centru Zagreba izazvao je pravnu reakciju i razmatra se kao narušavanje javnog reda i mira. Za ovakva djela zakon predviđa novčane kazne, pa i kaznu zatvora.

Izvor: X/@Sinovi_Domovine/Printscreen

Društvene mreže su preplavljene komentarima o djevojci koja je snimljena u Ilici u centru Zagreba kako prebija stranog državljanina, filipinskog turistu u Zagrebu. Incident se dogodio uveče, a snimak, koji je napravio prolaznik ili prijatelj djevojčice, postao je viralan.

Još nema novih informacija iz Policijske uprave Zagreba, ali je sigurno da će incident biti riješen. Pogotovo što se dogodio pred brojnim očevicima, dok snimak koji se i dalje širi izaziva zabrinutost javnosti. Takođe šalje negativnu poruku o samom Zagrebu kao gradu u kojem je svakodnevno sve više turista, kao i stranih radnika različitih boja kože. Identifikacija neće biti teška.

Pošto se na snimku jasno vide lica napadnutog muškarca i djevojke koja ga je udarila, istražiteljima sigurno neće biti teško da utvrde njihov identitet. Snimljene su i osobe koje su se slučajno našle u blizini, što znači da policija ima na raspolaganju nekoliko potencijalnih svjedoka.

Pošto bi ovo moglo biti i krivično djelo nasilničkog ponašanja, za koje zakon propisuje do tri godine zatvora, policija će sprovesti krivičnu istragu kako bi utvrdila sve detalje.

U Krivičnom zakoniku se navodi da ovo krivično djelo čini svako ko "drugog dovede u ponižavajući položaj nasiljem, zlostavljanjem, eksploatacijom ili drugim naročito drskim ponašanjem na javnom mjestu".

Snimci sa video nadzora kao ključni trag

Pored snimaka koji su već bili u medijima, analiziraće se i snimci sa video nadzora. Ima ih dosta duž Ilice, blizu mjesta incidenta, a nadzorne kamere pokrivaju i glavni gradski trg. Djevojka i njeni prijatelji mogli su pješke da odu ka Trgu bana Jelačića ili na suprotnu stranu grada, niz Ilicu. Mogli su da nastave ka Gornjem gradu Tomićevom ulicom ili ka Cvetnom trgu. U svakom od ovih pravaca nalaze se brojne nadzorne kamere koje pokrivaju obod zgrade, štiteći je.

Pošto je djevojka u jednom trenutku, uz brojne psovke, rekla napadnutom muškarcu: "Koga ćeš da udariš?", policija će morati da provjeri da li je on odgovoran za ovaj incident. Međutim, ako je djelovala u samoodbrani, djevojka je otišla predaleko u tome, jer se na snimku jasno vidi kako ga je udarila čak i nakon što je on prestao da pruža bilo kakav otpor. Gdje su kamere koje su snimile tuču?

U prodavnicama i barovima u Ilici, gdje su zaposleni bili spremni da daju izjave, kažu nam da se ovaj incident dogodio u noći sa nedelje na ponedeljak. Policija od većine njih još nije zatražila snimke sa nadzornih kamera.

Na samoj Ilici uočili smo nekoliko kamera koje su mogle da snime dolazak i bjekstvo vinovnika tuče. Jedna se nalazi direktno preko puta mjesta incidenta, a zatim slijede kamere iznad poslastičarnice i prodavnice zlata koje pokrivaju pravac ka Trgu bana Jelačića.

Video nadzor u dvije banke mogao ih je snimiti da su se uputili ka zapadnom dijelu grada.

"Trening pesnica"

Jedan od tragova koje policija može imati je činjenica da djevojka očigledno zna kako da udara, ili da je vješta u nekoj vrsti borilačke vještine.

"Mogao bi biti boks, džiju-džicu ili neka kombinacija. Vidi se da je pokušala tehniku rvanja, ali nije baš uspjelo. Ne bih rekao da ima borbenog iskustva, ali ima obuku za pesnice", komentarisao je za Indeks iskusni trener borilačkih vještina.

Moguće kazne za kršenje zakona

Osim što bi ovo moglo biti krivično djelo, sasvim je sigurno da je prekršen Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, i to član 13, koji sankcioniše tuču i viku i druge oblike narušavanja javnog reda i mira na javnom mjestu. Član 14 propisuje kaznu za svakoga ko vrijeđa moralna osjećanja građana i nanosi im uznemirenost, a psovke koje je djevojka izvikala i batinanje stranca na ulici bi se mogli tako protumačiti.

Član 6. istog zakona kažnjava posebno nepristojno ponašanje na javnom mjestu. Propisane kazne za ovo variraju od 200 do 4.000 eura, a može se izreći i do 30 dana zatvora.