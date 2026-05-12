Opština Budva je utorak uspjela da deblokira račun, prethodno se kratkoročno zaduživši za 2, 2 miliona eura kod tri opštinska preduzeća.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Opština Budva se kreditno zadužila tri i po miliona eura kako bi riješila aktuelnu finansijsku situaciju u kojoj se našla nakon što joj je prošle sedmice zbog pravosnažne presude Višeg suda javni izvršitelj blokirao račun na 5,6 miliona eura, koliko je procijenjena odšteta nasljednicima jedne porodice Rafailović, na ime nacionalizacije zemlje od prije šest decenija na rtu Zavala.

“Opština je realizovala kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 3,5 miliona eura, pri čemu je od ukupno odobrenih sredstava povučen samo iznos od 2,2 miliona eura. Ta sredstva su u najkraćem roku usmjerena ka izmirenju obaveza prema preduzećima, čime je obezbijeđena uredna dinamika plaćanja i očuvana finansijska stabilnost sistema”, rečeno je “Vijestima” u kabinetu predsjednika Opštine Nikole Jovanovića, pišu Vijesti.

Opština Budva je utorak uspjela da deblokira račun, prethodno se kratkoročno zaduživši za 2, 2 miliona eura kod tri opštinska preduzeća.

Jovanović je, pozivajući se na zakonsko ovlašćenje koje mu to omogućava, zaključio ugovore sa direktorima opštinskih firmi za zajam - 1,1 milion eura od Parking servisa, 400 hiljada eura od Vodovoda i 715 hiljada eura od Mediteran reklame. Jovanovićeva administracija se obavezala da će pozajmicu vratiti do 17. maja.

Nakon pozajmice, radnicima lokalne uprave isplaćena je aprilska zarada. Sve je to pratio žestok politički sukob u kome je opozicija (Demokrate, Nova Srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Pokret za grad) tvrdila da je gradska vlast nedomaćinski potrošila 20 miliona eura prenijetih iz prošle godine i pozvala tužilaštvo da ispita poteze uprave kako i na šta je potrošen novac.

S druge strane, vlast (politička grupacija “Budva naš grad”, Evropski savez, Demokratska partije socijalista) tvrdila je da su finansije stabilne, optužujući državu da je ona ta koja je trebalo da plati milionsku odštetu mještana, jer je zemlju na Zavali nacionalizovala upravo država Crna Gora na koju se sporne parcele i dalje u katastru nalaze uknjižene.

Ipak, kako bi se finansije zaista stabilizovale i vratila kratkoročna pozajmica, Opština je morala da posegne za kreditnim zaduženjem. To je prvi put nakon pune decenije da Opština Budva pokuca na vrata neke od banaka i zatraži pomoć u rješavanju novčanih izazova.

U Jovanovićevom kabinetu tvrde da već sad na računu imaju 1,5 miliona eura i da su prilivi stabilni i dobri, te da mogu izmirivati sve redovne obaveze.

“Važno je naglasiti da Opština u ovom trenutku nema problema sa tekućom likvidnošću. Zahvaljujući stabilnom prilivu sopstvenih prihoda, do kraja prošle sedmice na računu je evidentiran priliv od 1,5 miliona eura, što dodatno potvrđuje solventnost i održivost budžetskog poslovanja”, naglašavaju iz kabineta, prenose Vijesti.

Ističu da od ukupno odobrenog kreditnog aranžmana nije korišćen preostali dio sredstava.

“To pokazuje odgovorno upravljanje javnim finansijama i racionalno korišćenje kreditnih kapaciteta. Kao što smo i ranije saopštili, Opština uredno servisira svoje obaveze, održava stabilan nivo budžetske likvidnosti i nema razloga za zabrinutost kada je riječ o finansijskom poslovanju i izvršavanju preuzetih obaveza”, naglašavaju iz lokalne uprave.

Kako je “Vijestima” rečeno u kabinetu prvog čovjeka Budve rok otplate kredita je u tekućoj budžetskoj godini, dakle do 31. decembra.

“Radi se o kratkoročnom zaduženju za koje je nadležan predsjednik Opštine, te nije potrebna saglasnost Ministarstva finansija ili Skupštine opštine”, pojašnjeno je iz kabineta, pišu Vijesti.

Pred Opštinom Budva su, međutim, novi finansijski izazovi na koje se obavezala, prije svega to da će organizatorima isplatiti iz gradske kase milion eura za održavanje muzičkog festivala “Sea dance” na Bečićkoj plaži krajem avgusta ove godine.

I dok je Opština Ulcinj za EXIT spremna da izdvoji 300 hiljada eura, Opština Budva je odmah saopštila da će oni za svoj festival izdvojiti tri puta više.

Takođe, na osnovu skupštinske odluke, Opština Budva se obavezala da kompaniji “Lovćen film” isplati 1,7 miliona eura, kako bi preuzela rukovođenje bioskopom “Cadmus cineplex” u kompleksu “TQ Plaza”.

Ukupan iznos, kako su “Vijesti” ranije objavile, odnosi se na 1.385.000 eura na ime naknade početnog ulaganja, 75.000 eura na ime troškova funkcionalnog održavanja bioskopa i 255.000 eura po osnovu tužbi, dok se dvije strane odriču svih daljih sudskih tužbi i dosadašnjih sporova.

Predviđeno je da nakon zaključenja sporazuma u periodu od 30 dana bude isplaćeno 260 hiljada eura, a rate od po 400 hiljade eura - prva 30. novembra, druga rata 30. decembra ove godine, dok preostale dvije naredne godine i to 30. januara i 28. februara.

Takođe, Opštinu Budva očekuje i isplata milion eura donacije Mitropoliji crnogorsko primorskoj za gradnju najvećeg pravoslavnog hrama na našem primorju - Sabornog hrama Svetog Marka na dobru crkve Sveta Petka na zaobilaznici u Budvi. Kada Mitropolija bude uradila glavni projekat, a Opština joj je prije mjesec izdala urbanističko tehničke uslove, iz gradske kase biće isplaćen milion eura crkvi, prenose Vijesti.

Osim toga Opština mora obezbijediti i novac za održavanje festivala Grad teatar.

Naravno, više od 700 zaposlenih, kako u administraciji, lokalnim službama, ustanovama kulture, ali i lokalnom mediju, očekuju da im svakog prvog u mjesecu “legne zarada”, što građane Budve košta mjesečno gotovo milion i po eura.