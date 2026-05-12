Komšije se oglasile o ubistvu muškarca na Banovom brdu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je na Banovom brdu u Beogradu, u Ulici Nikolaja Gogolja, žena M.P. (67), kako se sumnja, ubila svog supruga Z.P. (67). Sumnja se da ga je izbola drvenim predmetom, a komšije su rekle za portal "Nova S" da je i ranije bilo incidenata između osumnjičene i njenog supruga kog je ubila.

Policija je pronašla tijelo muškarca u lokvi krvi. Ubrzo je uhapšena i osumnjičena.

"M. je bila jedna fina i otmena gospođa dok nije popustila sa zdravljem. Prije godinu i po dana je bila Hitna pomoć zbog nje.

Ona je bila u takvom stanju da nisu mogli da je obuzdaju i tada smo čuli da je polomila sve u stanu. Mislim da je čak jedno vrijeme bila i hospitalizovana.

Kada se dogodio taj incident u stanu, muž i ona su se rastavili. On je otišao od kuće, međutim posle nekog vremena se vratio u taj stan kako bi je pazio i vodio računa o njoj. Šta se konkretno sada dogodilo ne znam, ali mogu da pretpostavim da je opet imala neku svoju epizodu, jer vjerovatno nije uzimala terapiju", otkrile su komšije.

Zasad nije poznat motiv zločina. Istraga je u toku.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubista na Banovom brdu