5 najbindžovanijih Netfliks serija u martu 2026: I pored gomile novih naslova, ljudi se uporno vraćaju ovim

U moru novih ostvarenja, publika i dalje bira pojedine stare naslove.

U eri kada sadržaja ima više nego ikad i kada svakodnevno izlaze nove serije, Netfliks se izdvojio kao mesto na koje se gledaoci stalno vraćaju u potrazi za sledećom opsesijom. Ipak, među stotinama naslova postoje oni retki koji ne služe samo za jedno gledanje, već vas uvuku toliko duboko da im se vraćate iznova i iznova.

Mi smo izdvojili pet naslova koji se svako malo nađu na listama najgledanijih, i kojima ne možemo da odolimo i pored svih novih ostvarenja.

Orange Is the New Black

Na prvi pogled priča o ženi koja završava u zatvoru zbog greške iz prošlosti, ali serija vrlo brzo prerasta u mnogo više od toga. Kroz Pajper i ostale zatvorenice upoznajemo čitav niz sudbina, trauma i životnih priča koje se prepliću unutar zidova zatvora.

Gledaoci joj se vraćaju jer uspeva da balansira humor i teške teme, od nepravde sistema do ličnih borbi, a svaki lik je napisan toliko slojevito da pri ponovnom gledanju otkrivate nove detalje i motive.

Peaky Blinders

Priča o ozloglašenoj porodici Šelbi u posleratnom Birmingemu prati uspon Tomija Šelbija od lokalnog kriminalca do čoveka koji igra opasnu igru sa političarima i elitom. Svaka sezona donosi nove neprijatelje, ali i sve mračnije odluke glavnog junaka.

Ono što tera ljude da se vraćaju "Peaky Blinders-ima" jeste kombinacija stila, muzike i napetih dijaloga, ali i činjenica da Tomijev lik nikad nije isti, svaki put ga posmatrate iz drugačijeg ugla.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Nakon što je godinama bila zarobljena u kultu, Kimi pokušava da započne novi život u Njujorku, i to sa neverovatnim optimizmom koji prkosi svemu što je prošla.

Serija je prepuna brzog, pametnog humora i apsurdnih situacija, zbog čega je idealna za lagano bindžovanje. Gledaoci joj se vraćaju jer uvek podigne raspoloženje, a šale i reference često promaknu pri prvom gledanju.

BoJack Horseman

Iako je animirana i na prvi pogled deluje neozbiljno, reč je o jednom od najuspešnjih ostvarenja kom definitivno treba dati šansu! Serija prati posrnulog glumca, konja BoDžeka, inače bivšu TV zvezdu iz devedesetih, koji danas živi od stare slave i pokušava da se vrati u centar pažnje, ali ga stalno sapliću sopstveni loši izbori, ego i zavisnosti. Paralelno pratimo i ljude oko njega, koji takođe pokušavaju da srede svoje živote, često bez uspeha.

Publika joj se vraća jer nije klasična komedija. Epizode su pune konkretnih, realnih situacija (propali odnosi, samosabotaža, krivica posle loših odluka). Mnogo stvari se provuče kroz dijalog ili sitne detalje u pozadini, pa tek kad gledate drugi put shvatite koliko je toga bilo najavljeno ranije ili koliko su neke scene zapravo teže nego što deluju na prvu.

Bridgerton

Romantična drama smeštena u visoko društvo Londona prati porodicu Bridžerton i njihove ljubavne intrige, brakove i društvene igre moći. Svaka sezona fokusira se na novu ljubavnu priču, ali i tajne koje vrebaju ispod savršenih fasada.

Razlog zašto joj se gledaoci stalno vraćaju leži u njenoj raskošnoj estetici, hemiji između likova i "feel good" atmosferi. Većina će reći isto - to je serija koja se gleda zbog emocije, ali i čistog uživanja u svetu koji prikazuje.