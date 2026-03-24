Anita Stanojlović trudna: Šok u Eliti 9, uradila dva testa, Luka plače kao kiša

Sinoć je uslijedio šok u Beloj Kući nakon što je Anitin test na trudnoću pokazao dvije crtice.

Anita Stanojlović i Luka Vujović će po svemu sudeći postati roditelji. Milan Milošević je ( po običaju) donio testove za trudnoću u Elitu 9, nakon što su posumnjali da je Anita trudna.

Nakon što je izašla iz toaleta, moglo se vidjeti da je test za trudnoću pokazao dvije crte, a kako nisu bili sigurni, Anita je uradila još jedan test.

Nakon što je i drugi test pokazao dvije crte, Luka je odmah počeo da plače, dok Anita nije krila koliko je u šoku.

"Ja znam da prošle godine se isto ovako malo vidjelo, pa se na drugom nije vidjelo ovako. Ja ne znam, ne vjerujem još", rekao je Luka.

"Ja vjerujem, malo sam u šoku", rekla je Anita.

