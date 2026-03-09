Ovo je poslednje upozorenje: Hitna reakcija direktora "Granda" zbog poteza Đorđa Davida

Direktor produkcije Goran Šljivić je odmah intervenisao i izdao poslednje upozorenje Đorđu Davidu.

Izvor: Instagram/djordje_david

U najnovijoj emisiji popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" došlo je do neočekivane drame kada je član žirija, roker Đorđe David, prekršio pravila koja važe u četvrtom krugu takmičenja. Zbog ovog poteza, hitno i oštro je reagovao direktor produkcije Goran Šljivić.

Pravila četvrtog kruga nalažu da žiri može da glas za jednog, oba ili nijednog kandidata iz duela, ali jednom kada se glas dodeli, on ne može da se povuče.

Pravi haos je nastao tokom nastupa kandidata Aleksandra Stanojevića i Azura Mehmedovića. Iako su oba kandidata na kraju nastupa dobila maksimalan broj glasova, rezultat je doveden u pitanje upravo zbog poteza Đorđa Davida. Roker je odlučio da svoj glas dodeli ponovo, i to tek nakon završetka pevanja takmičara.

Reagovao direktor "Granda": "Ovo je poslednje upozorenje"

Direktor produkcije Goran Šljivić, nije krio nezadovoljstvo i odmah je intervenisao:

- Đoletov glas možemo sad da oduzmemo, jer ga je ponovo dao posle završetka pevanja, izjavio je Šljivić.

- Đole je već imao jedno upozorenje u prethodnim emisijama, ovo je poslednje, dodao je.

Vidno izrevoltiran situacijom, Šljivić je uputio strogo upozorenje i ostatku žirija.

- Molim vas sve da glas dajete na vreme, imate 11 minuta, ne čekajte kraj, jer neće se priznati glas. Neka sada ostane ovako kako jeste, zaključio je direktor, odlučivši da takmičarima ipak ne oduzima dobijene poene.



