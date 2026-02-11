8 napetih trilera sa pljačkama u kojima se smjenjuje zaplet za zapletom: Kad mislite da znate kraj, slijedi šok kraj

Ukoliko ste ljubitelji dobrih trilera sa pljačkama, donosimo naslove koji su opravdali "hajp" i vrijedni su gledanja.

Filmovi o pljačkama djeluju kao da igraju po već poznatim pravilima – postoji plan, tim i dragocjeni plijen koji čeka da bude ukraden. Ipak, najbolji naslovi oslanjaju se ne na savršeno izvedenu akciju, već upravo na trenutke kada sve krene po zlu. Umjesto jednostavne krađe, dobijamo igru mačke i miša u kojoj se plan koristi kao paravan, a publika kao saučesnik koji ne zna cijelu istinu.

Najbolji trileri sa pljačkama kao glavnim motivom postali su sve zanimljiviji, domišljatiji, pretvarajući se u prave slagalice pune trikova, skrivenih informacija i iznenađenja, gde se zapleti samo ređaju. I kako to obično biva, najveći trik često dolazi tek onda kada pomislite da je sve već gotovo, a mi smo izabrali 8 najboljih koji će vas držati na ivici.

'Matchstick Men' (2003)

Matchstick Men (2003) Official Trailer Izvor: YouTube

Nikolas Kejdž je sitni prevarant sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem čiji se pažljivo kontrolisani svijet raspada kada mu se u životu pojavi tinejdžerka koja tvrdi da mu je ćerka. Dok sprema veliku prevaru, ništa više nije sigurno – ni plan, ni partner, ni istina. Film je pametan, duhovit i ima takve obrte koji menjaju sve što ste do tada mislili da znate.

'The Italian Job' (1969)

Britanski klasik o spektakularnoj krađi zlata u Torinu, uz nezaboravnu jurnjavu Mini Morisima kroz gradske ulice. Šarmantan, duhovit i pun stila, ovaj film je dokaz da pljačka može biti i elegantna i zabavna. A završnica? Legendarna.

'Now You See Me' (2013)

Now You See Me - Official Trailer Izvor: YouTube

Mađioničari koji pljačkaju banke tokom svojih nastupa i to pred publikom. Dok FBI pokušava da ih razotkrije, granica između iluzije i stvarnosti postaje sve tanja. Brz, zabavan i pun trikova koji vas teraju da se zapitate – kako su to izveli?

'The Sting' (1973)

The Sting Official Trailer Izvor: YouTube

Dva prevaranta smišljaju složenu osvetu moćnom mafijašu kroz veliku, pažljivo isplaniranu prevaru. Film odiše šarmom sedamdesetih, briljantnim dijalozima i savršeno tempiranim obrtima. Gleda se sa osmijehom – i divljenjem prema genijalnosti plana.

'Ocean's Eleven' (2001)

Ocean's Eleven Izvor: YouTube

Džordž Kluni okuplja ekipu vrhunskih stručnjaka kako bi opljačkali tri kazina u Las Vegasu – u isto vrijeme. Stil, hemija među likovima i precizno razrađen plan čine ovaj film čistim užitkom za gledanje. I taman kada ste pomislili da znate kako će se završiti, slijedi serija obrta. Čista desetka!

'Inside Man' (2006)

Inside Man Official Trailer Izvor: YouTube

Naizgled klasična talačka kriza u banci pretvara se u sofisticiranu igru na ivici živaca između pljačkaša (Klajv Oven) i detektiva (Denzel Vošington). Kako se slojevi priče otkrivaju, postaje jasno da ništa nije slučajno. Inteligentan triler koji vas tera da pažljivo pratite svaki detalj.

'The Town' (2010)

The Town Izvor: YouTube

Grupa pljačkaša banaka iz Bostona zapada u problem kada se vođa ekipe zaljubi u ženu koja bi mogla da ih razotkrije. Kombinacija adrenalinskih scena i emotivne drame daje filmu dodatnu težinu. Napeto, sirovo i vrlo lično.

'Heat' (1995)

Heat trejler Izvor: YouTube

Epski okršaj vrhunskog kriminalca (Robert De Niro) i upornog detektiva (Al Paćino). Pored legendarne scene pucnjave u centru Los Anđelesa, film nudi dubok uvid u dve strane zakona. Ovo nije samo priča o pljački već o opsesiji, časti i sudbini.