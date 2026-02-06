Stiže najstrašniji film koji ćete ikada čuti: Trejler za paranormalni horor budi jezu

Scenario i režiju potpisuje Ijan Tuason, kome je "Undertone" prvi dugometražni film u ulozi reditelja.

Nadolazeći horor film "Undertone" najavljuje se kao jedno od najzapaženijih ostvarenja strave ove godine i opisuje se kao "najstrašniji film koji ćete ikada čuti".

Objavljen je i prvi trejler za novi projekat hvaljenog studija A24, koji je već izazvao veliko interesovanje publike.

Radnja i glumačka postava

U centru priče nalazi se voditeljka popularnog podkasta o paranormalnim pojavama, čiji se život pretvara u noćnu moru kada počne da dobija jezive audio-snimke koje joj misteriozna osoba šalje. Kako poruke postaju sve uznemirujuće, granica između profesionalnog interesovanja i ličnog straha potpuno nestaje.

Glavne uloge tumače Nina Kiri, poznata po seriji "Sluškinjina priča", i Adam DiMarko, kojeg publika pamti iz serije "Beli lotos". U filmu se pojavljuju i Mišel Dike, Kijana Lin Bastidas i Džef Jang, koji upotpunjuju glumačku ekipu ovog horor ostvarenja.

Rediteljski debi i festivalski put

Scenario i režiju potpisuje Ijan Tuason, kome je "Undertone" prvi dugometražni film u ulozi reditelja. Iako je reč o debitantskom ostvarenju, Tuason je već privukao pažnju filmske industrije i angažovan je kao reditelj narednog projekta iz franšize "Paranormalna aktivnost".

Film je nedavno prikazan na Sandens filmskom festivalu, a studio A24 otkupio je prava nakon njegove premijere na Fantazija internacionalnom filmskom festivalu tokom leta 2025. godine. Upravo taj festivalski uspeh dodatno je podgrejao očekivanja da će "Undertone" biti jedan od horor hitova godine.