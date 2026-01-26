Rangiramo 10 najboljih trilera 21. vijeka sa pljačkama: Svaki se gleda sa grčem u stomaku, ali samo je ovaj #1

Naslovi koji slijede nerijetko su na listama najboljih trilera sa pljačkama, a mi smo se potrudili da rangiramo filmove koji su na nas ostavili najveći utisak.

Malo koji filmski žanr uspijeva da publiku drži na ivici sjedišta poput trilera sa pljačkama. Neizvjesnost, neočekivani obrti, savršeno isplanirani potezi i prkos autoritetima čine ovaj žanr uzbudljivim već više od jednog vijeka. Njegovi korijeni sežu do samih početaka filma, od ostvarenja poput "Velike pljačke voza" iz 1903. godine, a kroz decenije je evoluirao — od mračnog noara tridesetih i četrdesetih, do jasne formule pedesetih godina, u kojoj su ključni elementi postali pažljivo okupljena ekipa, složen plan i neizbježna prepreka.

Ulazak u 21. vijek donio je novu fazu trilera o pljačkama, oblikovanu tehnološkim razvojem i digitalnom revolucijom. Hakovanje, nadzor i manipulacija podacima zamijenili su klasične metode, dok su filmovi inspirisani hitom "Ocean’s Eleven" naglasak stavili na stil, timsku dinamiku i precizno režirane poteze.

Mi smo rangirali 10 naslova za koje mnogi tvrde da su najbolji u 21. vijeku, a vi nam recite da li se slažete sa ovim izborom?

10. Logan Lucky (2017)

LOGAN LUCKY Trailer Izvor: YouTube

Braća Džimi i Klaj u Sjedinjenim Državama planiraju spektakularnu pljačku tokom trke Nascar u Severnoj Karolini. Uz pomoć ekscentričnih prijatelja, koriste kreativne i neočekivane trikove kako bi izveli skoro nemoguću krađu i dokazali da male ruke mogu da naprave veliku zbrku.

9. Inside Man (2006)

Inside Man Official Trailer Izvor: YouTube

Bankarski pljačkaš Dalton Rasel orkestrira savršenu pljačku u Njujorku, držeći taoce dok se policija trudi da ga zaustavi. Film se vrti oko igre mačke i miša između Rasela i iskusnog detektiva, uz iznenadni obrt koji mijenja sve pretpostavke o tome ko je stvarni kriminalac.

8. Baby Driver (2017)

Baby Driver Trailer Izvor: YouTube

Mladi vozač bijega po imenu Bejbi koristi svoj muzički ritam kako bi izvodio savršene pljačke za opasne kriminalce. Kada se zaljubi, pokušava da napusti kriminalni život, ali prethodne obaveze i nepredvidivi partneri dovode ga u smrtonosnu situaciju.

7. Before the Devil Knows You're Dead (2007)

Before The Devil Knows You're Dead Trailer Izvor: YouTube

Dva brata smišljaju pljačku zlatare u Njujorku koja pođe po zlu. Planirana kao jednostavna krađa, završava se tragedijom i sukobima unutar porodice, istražujući posljedice pohlepe i porodične izdaje.

6. Dragged Across Concrete (2018)

Dragged Across Concrete Izvor: YouTube

Dvojica otpuštenih policajaca upuštaju se u kriminalni poduhvat kako bi preživjeli. Film je mračna studija ljudske moralnosti, pravde i korupcije, sa napetim prikazom nasilja i složenih karaktera.

5. Ocean's Eleven (2001)

Ocean's Eleven Izvor: YouTube

Deni Ošen okuplja tim profesionalnih lopova da istovremeno opljačkaju tri velika kazina u Las Vegasu. Film balansira između kompleksnog plana, napetosti i šarma, sa brojnim trikovima i neočekivanim obrtima koji drže publiku u neizvjesnosti.

4. Drive (2011)

Drive - Movie Trailer Izvor: YouTube

Tihi, ali sposoban vozač bijega iz Los Anđelesa vodi dvostruki život: danju je kaskader i mehaničar, noću vozač kriminalaca. Kada zaštiti ženu i njenog sina, upada u smrtonosni splet kriminala, pri čemu njegova preciznost i hladnokrvnost postaju ključ za preživljavanje.

3. Inception (2010)

Inception, trejler Izvor: YouTube

Dom Kob i njegov tim specijalista upadaju u snove drugih ljudi kako bi ukrali ili implantirali ideje. Film kombinuje pljačku i psihološki triler kroz složene, višeslojne snove i moralne dileme između stvarnosti i iluzije.

2. Snatch (2000)

Snatch Izvor: YouTube

Kultni naslov prati nekoliko prepletenih kriminalnih priča u Londonu: krađu dijamanta, boksera i lokalnog kriminalnog svijeta. Brzi tempo, humor i nepredvidivi obrti čine ga kultnim prikazom haosa u podzemlju.

1. The Town (2010)

The Town Izvor: YouTube

Grupa pljačkaša banaka iz Bostona planira posljednju veliku pljačku dok lider tima pokušava da pronađe balans između kriminalnog života i ljubavi prema djevojci. Film istražuje lojalnost, izdaju i cijenu kriminala u realističnom urbanom okruženju.