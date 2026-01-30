10 filmova koje gledamo u februaru: Vrela kontroverzna drama koju jedva čekamo i nastavak jezivog horora o ubici

Od Margo Robi i Džejkoba Elordija u kontroverznoj adaptaciji klasika Bronteovih, pa do najnovijeg nastavka horor serijala o serijskim ubicama – ovo su filmovi koje vredi pogledati ovog mjeseca.

Izvor: Pritnscreen/YouTube

Pred nama je više nego uzbudljiv mjesec kada je riječ o filmovima, i slobodno možemo reći da novi naslovi obećavaju. Izbor je takav da će se naći za svakog po nešto - drame, komedije, ali i horori.

Ovo je 10 filmova koji stižu u februaru, a koji su vrijedni vaše pažnje:

1. Cold Storage

COLD STORAGE | Official Teaser Trailer Izvor: YouTube

Horor-komedija o dvojici čuvara skladišta koji otkrivaju da se ispod objekta krije stara vojna baza sa smrtonosnom mutiranom gljivicom. Kako se planeta zagreva, zaraza se budi i pretvara ljude u krvoločna bića. Počinje borba za goli opstanak.

Prikazivanje: Od6. februra

2. The President’s Cake

THE PRESIDENT'S CAKE | Official Teaser Izvor: YouTube

Dirljiva priča iz Iraka 1997. Devojčica dobija zadatak da napravi tortu za Sadamov rođendan, ali njena porodica nema ni osnovne namirnice. Kreće na put kroz surov sistem koji ne prašta siromašnima.

Prikazivanje: Od 6. februra

3. Pillion

trejler za film Pillion Izvor: Youtube / Hassan Fitt Movie Trailers

Povučeni mladić započinje strastvenu vezu sa harizmatičnim vođom bajkerske bande. Ono što počinje kao oslobađanje postaje emotivno preispitivanje granica ljubavi, moći i pripadanja.

Prikazivanje: Od 6. februara

4. "Wuthering Heights"

"Wuthering Heights" | Official Teaser Izvor: YouTube

Nova, smjela verzija klasika "Orkanski visovi" donosi strastvenu i mračnu priču o Keti i Hitklifu, ispričanu kroz modernu, vizuelno raskošnu interpretaciju. Ljubav, opsesija i destrukcija u punom intenzitetu, sa Margo Robi i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama.

Prikazivanje: Od 11. u bioskopima

5. GOAT

GOAT tizer Izvor: YouTube

Animirana sportska komedija o tinejdžeru kozi koji želi da postane zvijezda u brutalnom sportu nalik košarci. Problem? Svi ostali igrači su ogromne životinje. Autsajderska priča puna humora i srca.

Prikazivanje: Od 11. februara u bioskopima

6. Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Good Luck, Have Fun, Don't Die Trailer Izvor: YouTube

SF komedija o čoveku iz budućnosti koji se vraća u sadašnjost da spreči apokalipsu izazvanu veštačkom inteligencijom. Problem je što je već stotine puta pokušao – i svaki put omanuo.

Prikazivanje: Od 13. februara

7. How to Make a Killing

HOW TO MAKE A KILLING Izvor: YouTube

Crnohumoristička priča o čovjeku koji shvata da bi do ogromnog nasljedstva mogao doći samo ako mu bogata rodbina – nestane. Moderna verzija britanske klasike o ubistvima iz koristi.

Prikazivanje: 20. februar

8. Scream 7

Scream 7 | Official Trailer (2026 Movie) – Neve Campbell, Courteney Cox Izvor: YouTube

Sidni Preskot se vraća, ovog puta u mirnom gradiću, ali mir kratko traje kad se pojavi novi maskirani ubica. Povratak korenima franšize uz stare likove i svježa krvoprolića.

Prikazivanje: 27. februar

9. EPiC: Elvis Presley in Concert

EPiC: Elvis Presley in Concert Izvor: YouTube

Koncertni film sastavljen od restauriranih snimaka Elvisovih nastupa iz Las Vegasa krajem 60-ih i početkom 70-ih. Intiman i snažan pogled na kralja rokenrola na vrhuncu scenske energije.

Prikazivanje: 27. februar

10. Dreams

DREAMS Trailer Izvor: YouTube

Bogata humanitarka započinje romansu sa meksičkim plesačem, ali kad on ilegalno dođe u SAD zbog nje, razlike u klasi i imidžu počinju da ruše iluzije. Mračna drama o ljubavi i licemerju elite.

Prikazivanje: 27. februar

