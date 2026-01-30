logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

10 filmova koje gledamo u februaru: Vrela kontroverzna drama koju jedva čekamo i nastavak jezivog horora o ubici

10 filmova koje gledamo u februaru: Vrela kontroverzna drama koju jedva čekamo i nastavak jezivog horora o ubici

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Od Margo Robi i Džejkoba Elordija u kontroverznoj adaptaciji klasika Bronteovih, pa do najnovijeg nastavka horor serijala o serijskim ubicama – ovo su filmovi koje vredi pogledati ovog mjeseca.

10 filmova koje gledamo u februaru Izvor: Pritnscreen/YouTube

Pred nama je više nego uzbudljiv mjesec kada je riječ o filmovima, i slobodno možemo reći da novi naslovi obećavaju. Izbor je takav da će se naći za svakog po nešto - drame, komedije, ali i horori.

Ovo je 10 filmova koji stižu u februaru, a koji su vrijedni vaše pažnje:

1. Cold Storage

COLD STORAGE | Official Teaser Trailer
Izvor: YouTube

Horor-komedija o dvojici čuvara skladišta koji otkrivaju da se ispod objekta krije stara vojna baza sa smrtonosnom mutiranom gljivicom. Kako se planeta zagreva, zaraza se budi i pretvara ljude u krvoločna bića. Počinje borba za goli opstanak.

Prikazivanje: Od6. februra 

2. The President’s Cake

THE PRESIDENT'S CAKE | Official Teaser
Izvor: YouTube

Dirljiva priča iz Iraka 1997. Devojčica dobija zadatak da napravi tortu za Sadamov rođendan, ali njena porodica nema ni osnovne namirnice. Kreće na put kroz surov sistem koji ne prašta siromašnima.

Prikazivanje: Od 6. februra 

3. Pillion

trejler za film Pillion
Izvor: Youtube / Hassan Fitt Movie Trailers

Povučeni mladić započinje strastvenu vezu sa harizmatičnim vođom bajkerske bande. Ono što počinje kao oslobađanje postaje emotivno preispitivanje granica ljubavi, moći i pripadanja.

Prikazivanje: Od 6. februara 

4. "Wuthering Heights"

"Wuthering Heights" | Official Teaser
Izvor: YouTube

Nova, smjela verzija klasika "Orkanski visovi" donosi strastvenu i mračnu priču o Keti i Hitklifu, ispričanu kroz modernu, vizuelno raskošnu interpretaciju. Ljubav, opsesija i destrukcija u punom intenzitetu, sa Margo Robi i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama.

Prikazivanje: Od 11. u bioskopima

5. GOAT

GOAT tizer
Izvor: YouTube

Animirana sportska komedija o tinejdžeru kozi koji želi da postane zvijezda u brutalnom sportu nalik košarci. Problem? Svi ostali igrači su ogromne životinje. Autsajderska priča puna humora i srca.

Prikazivanje: Od 11. februara u bioskopima

6. Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Good Luck, Have Fun, Don't Die Trailer
Izvor: YouTube

SF komedija o čoveku iz budućnosti koji se vraća u sadašnjost da spreči apokalipsu izazvanu veštačkom inteligencijom. Problem je što je već stotine puta pokušao – i svaki put omanuo.

Prikazivanje: Od 13. februara

7. How to Make a Killing

HOW TO MAKE A KILLING
Izvor: YouTube

Crnohumoristička priča o čovjeku koji shvata da bi do ogromnog nasljedstva mogao doći samo ako mu bogata rodbina – nestane. Moderna verzija britanske klasike o ubistvima iz koristi.

Prikazivanje: 20. februar 

8. Scream 7

Scream 7 | Official Trailer (2026 Movie) – Neve Campbell, Courteney Cox
Izvor: YouTube

Sidni Preskot se vraća, ovog puta u mirnom gradiću, ali mir kratko traje kad se pojavi novi maskirani ubica. Povratak korenima franšize uz stare likove i svježa krvoprolića.

Prikazivanje: 27. februar

9. EPiC: Elvis Presley in Concert

EPiC: Elvis Presley in Concert
Izvor: YouTube

Koncertni film sastavljen od restauriranih snimaka Elvisovih nastupa iz Las Vegasa krajem 60-ih i početkom 70-ih. Intiman i snažan pogled na kralja rokenrola na vrhuncu scenske energije.

Prikazivanje: 27. februar 

10. Dreams

DREAMS Trailer
Izvor: YouTube

Bogata humanitarka započinje romansu sa meksičkim plesačem, ali kad on ilegalno dođe u SAD zbog nje, razlike u klasi i imidžu počinju da ruše iluzije. Mračna drama o ljubavi i licemerju elite.

Prikazivanje: 27. februar

Možda će vas zanimati

Tagovi

film februar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ