10 filmova koje gledamo u februaru: Vrela kontroverzna drama koju jedva čekamo i nastavak jezivog horora o ubici

Od Margo Robi i Džejkoba Elordija u kontroverznoj adaptaciji klasika Bronteovih, pa do najnovijeg nastavka horor serijala o serijskim ubicama – ovo su filmovi koje vredi pogledati ovog mjeseca.
Pred nama je više nego uzbudljiv mjesec kada je riječ o filmovima, i slobodno možemo reći da novi naslovi obećavaju. Izbor je takav da će se naći za svakog po nešto - drame, komedije, ali i horori.
Ovo je 10 filmova koji stižu u februaru, a koji su vrijedni vaše pažnje:
1. Cold Storage
Horor-komedija o dvojici čuvara skladišta koji otkrivaju da se ispod objekta krije stara vojna baza sa smrtonosnom mutiranom gljivicom. Kako se planeta zagreva, zaraza se budi i pretvara ljude u krvoločna bića. Počinje borba za goli opstanak.
Prikazivanje: Od6. februra
2. The President’s Cake
Dirljiva priča iz Iraka 1997. Devojčica dobija zadatak da napravi tortu za Sadamov rođendan, ali njena porodica nema ni osnovne namirnice. Kreće na put kroz surov sistem koji ne prašta siromašnima.
Prikazivanje: Od 6. februra
3. Pillion
Povučeni mladić započinje strastvenu vezu sa harizmatičnim vođom bajkerske bande. Ono što počinje kao oslobađanje postaje emotivno preispitivanje granica ljubavi, moći i pripadanja.
Prikazivanje: Od 6. februara
4. "Wuthering Heights"
Nova, smjela verzija klasika "Orkanski visovi" donosi strastvenu i mračnu priču o Keti i Hitklifu, ispričanu kroz modernu, vizuelno raskošnu interpretaciju. Ljubav, opsesija i destrukcija u punom intenzitetu, sa Margo Robi i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama.
Prikazivanje: Od 11. u bioskopima
5. GOAT
Animirana sportska komedija o tinejdžeru kozi koji želi da postane zvijezda u brutalnom sportu nalik košarci. Problem? Svi ostali igrači su ogromne životinje. Autsajderska priča puna humora i srca.
Prikazivanje: Od 11. februara u bioskopima
6. Good Luck, Have Fun, Don’t Die
SF komedija o čoveku iz budućnosti koji se vraća u sadašnjost da spreči apokalipsu izazvanu veštačkom inteligencijom. Problem je što je već stotine puta pokušao – i svaki put omanuo.
Prikazivanje: Od 13. februara
7. How to Make a Killing
Crnohumoristička priča o čovjeku koji shvata da bi do ogromnog nasljedstva mogao doći samo ako mu bogata rodbina – nestane. Moderna verzija britanske klasike o ubistvima iz koristi.
Prikazivanje: 20. februar
8. Scream 7
Sidni Preskot se vraća, ovog puta u mirnom gradiću, ali mir kratko traje kad se pojavi novi maskirani ubica. Povratak korenima franšize uz stare likove i svježa krvoprolića.
Prikazivanje: 27. februar
9. EPiC: Elvis Presley in Concert
Koncertni film sastavljen od restauriranih snimaka Elvisovih nastupa iz Las Vegasa krajem 60-ih i početkom 70-ih. Intiman i snažan pogled na kralja rokenrola na vrhuncu scenske energije.
Prikazivanje: 27. februar
10. Dreams
Bogata humanitarka započinje romansu sa meksičkim plesačem, ali kad on ilegalno dođe u SAD zbog nje, razlike u klasi i imidžu počinju da ruše iluzije. Mračna drama o ljubavi i licemerju elite.
Prikazivanje: 27. februar