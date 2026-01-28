Ispovjest glumca koji je zaveo ženu silovatelja: Gladovao zbog uloge, a onda mu rekli da ne ide na dodjelu Oskara

Glumac Ejdrijen Brodi je tokom karijere osvojio dva Oskara - za film "Brutalista" i ostvarenje koje ni danas ne može da pogleda, a koje je snimio kada je imao 29 godina.

Čuveni glumac Ejdrijen Brodi svog prvog Oskara dobio je za ulogu u kultnom filmu "Pijanista" 2002. godine.

Biografska drama koja prati poljskog pijanistu jevrejskog porijekla Vladislava Špilmana, koji se tokom Drugog svetskog rata borio za goli opstanak, priča je koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a Ejdrijen Brodi je maestralno odigrao glavnu ulogu.

Ipak, kako je priznao, i dalje nema snage da pogleda ovaj film.

„Čak ne mogu ni da pogledam taj film. Jednostavno, ne mogu. Plače mi se čak i kada pričam o tome“, rekao je glumac iskreno za The Times.

Ova uloga od njega je zahtijevala i fizičku promjenu, te je, po sopstvenom priznanju, dosta gladovao kako bi što više smršao.

„Bilo je to kumulativno. Gladovao sam, a onda morao da vratim kilograme. Metabolizam mi se mijenjao. Mislio sam da mi se tijelo zauvek promijenilo“, priznao je Brodi i dodao da je zbog procesa oporavka bio prinuđen da odbije saradnju sa rediteljem Vernerom Hercogom.

Trud mu se isplatio, budući da je za ovo ostvarenje nagrađen Oskarom. Međutim, Ejdrijen je priznao i da nikada nije težio slavi, te da je nakon Oskara počeo da se „povlači“.

„Povukao sam se iz površnosti koja dolazi s tim. Lak pristup stvarima koje ne djeluju autentično nije bio dio mog odrastanja. Osjećao sam se neiskreno“, rekao je glumac za pomenuti medij.

Tada je ispričao i zanimljivost vezanu za tu dodelu Oskara, kada ga je, navodno, Džek Nikolson nagovarao da zajedno sa njim i ostalim kandidatima bojkotuje ovaj događaj zbog američke invazije na Irak.

„Rekao sam: 'Ne znam za vas, ljudi, ali ja idem. Nekako, moram da se pojavim. Roditelji mi dolaze. To se ne dešava baš često. Znam da ste vi svi dobitnici, možete i da preskočite, ali ja ne mogu'“, iskren je bio Brodi.

Na kraju su, ipak, svi nominovani glumci prisustvovali dodeli Oskara. Među njima su, osim Brodija i Nikolsona, bili i Nikolas Kejdž, Majkl Kejn i Danijel Dej Luis. Na kraju je trijumfovao Ejdrijen, koji je tada imao 29 godina i postao najmlađi najbolji glumac u istoriji Oskara, što je rekord koji i danas drži.

„Ispunjen sam tugom večeras jer prihvatam nagradu u tako čudnom trenutku. Moje iskustvo u snimanju ovog filma me je učinilo svjesnim tuge i dehumanizacije ljudi u ratnim vremenima i posljedica rata. U koga god da vjerujete, bilo da je Bog ili Alah, neka gleda na vas i pomolimo se za mirno i brzo rješenje“, rekao je Brodi kada je primao statuu.

Osim u Pijanisti, on je ostvario i druge zapažene uloge u ostvarenjima kao što su King Kong, Predatori, Hotel Grand Budapest, Raj za ludake, Tanka crvena linija, Njujorške priče i drugim.

Svog drugog Oskara Brodi je dobio prošle godine za ulogu u filmu Brutalista, a na ceremoniju je došao sa bivšom ženom holivudskog silovatelja Harvija Vajnstina.

Ko je Džordžina Čepmen?

Ejdrijen Brodi je već dvije godine u vezi sa Džordžinom Čepmen, koja je u javnosti poznata kao bivša supruga ozoglašenog producenta Harvija Vajnstina.

Džordžina je engleska modna dizajnerka i glumica, poznata po pojavljivanju u emisiji Project Runway All Stars, kao i po tome što je zajedno sa Keren Krejg osnovala modni brend Marčesa.

Ranije je bila udata za ozloglašenog filmskog producenta Harvija Vajnstina. Čepmen je napustila Vajnstina 2017. godine, usred talasa optužbi za se*sualno zlostavljanje koje su bile usmjerene protiv njega.Njihov razvod je okončan 2021. godine, dok Vajnstin trenutno služi zatvorsku kaznu u trajanju od 16 godina.

Povukavši se iz javnosti kada su se optužbe protiv Vajnstina prvi put pojavile, Čepmen je jednom prilikom progovorila o posledicama svega u intervjuu za Vog 2018. godine.

"Isprva nisam mogla, jer sam bila previše šokirana. I na neki način sam osjećala da to ne zaslužujem. A onda sam shvatila: ovo se dogodilo. Moram da prihvatim i da idem dalje", rekla je i dodala:

"Bila sam užasno naivna—očigledno, previše naivna. Imam momente bijesa, imam momente konfuzije, imam trenutke nevjerice! I imam trenutke kada jednostavno plačem zbog svoje djece. Kakav će njihov život biti?".

Par se prvi put upoznao 2019. godine preko zajedničkih prijatelja na putovanju u Portoriko. Zbližili su se kada su otkrili da dijele isti datum rođenja – 14. april.