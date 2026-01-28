5 novih brutalno dobrih drama krimića: Napete i uzbudljive serije sa sjajno ispričanim zločinima koje se ne propuštaju

Izdvojili smo nove naslove koji će vas držati prikovanim za ekran, a koji obećavaju dobre zaplete i jake priče

Nema sumnje da će ova 2026. biti više nego plodonosna kada je reč o serijama. Očekujemo nastavke nekih kultnih naslova, a iako na listama noviteta dominiraju trileri, našlo se nešto i za ljubitelje drugih žanrova.

Primera radi, ovaj januar startovao je jako kada je reč o krimi dramama, a mi smo izdvojili nove naslove i nastavke koji su najjače odjeknuli međ' publikom.

1. Under Salt Marsh

Premijera 30. januara

Naizgled mirno obalsko mesto skriva mnogo više nego što se vidi na prvi pogled. Kada se dogodi misteriozna smrt, lanac događaja pokreće razotkrivanje davno zakopanih tajni, porodičnih sukoba i kriminala koji je godinama tinjao ispod površine. Kako istraga odmiče, postaje jasno da u ovom mestu gotovo niko nije potpuno nevin.

2. The Night Manager

Originalna serija je iz 2016. godine, ali sada se konačno prikazuje druga sezona u 2026.

Bivši vojnik i noćni menadžer luksuznih hotela biva uvučen u opasnu igru špijunaže kada dobije priliku da se infiltrira u svet nemilosrdnog trgovca oružjem. Glumeći saveznika najvećeg zlikovca, mora da balansira između sopstvene savesti i smrtonosnog rizika, dok granica između dobra i zla postaje sve tanja.

3. After the Flood

Prva sezona je izašla 2024, a druga sezona je počela da se emituje početkom 2026.

Nakon razorne poplave koja je pogodila zajednicu, voda se povlači – ali ostavlja iza sebe telo i gomilu pitanja. Istraga smrti otkriva da nesreća možda nije bila slučajna i vodi ka mračnim tajnama, pohlepi i korupciji ljudi koji su verovali da će prirodna katastrofa zauvek sakriti njihove grehe.

4. Grantchester

Trenutno se prikazuje sezona 10, a najavljena je poslednja, 11, koja se očekuje 2027.

U idiličnom engleskom selu pedesetih godina, zločini narušavaju privid savršenog života. Neočekivani tandem – harizmatični sveštenik i prizemni policijski inspektor – rešava ubistva oslanjajući se podjednako na intuiciju, empatiju i klasičnu istragu, otkrivajući da ni najmirnije sredine nisu lišene tame.

5. Blackshore

Irska serija iz 2024. koja se tek sada prikazuje globalno

Kada se detektivka vrati u rodni obalski grad zbog novog slučaja ubistva, suočava se ne samo sa zločinom već i sa sopstvenom prošlošću. Stare traume, potisnute tajne i nerazjašnjeni odnosi izbijaju na površinu, dok istraga postaje lična borba sa mestom koje je pokušala da zaboravi.