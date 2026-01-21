Mačići se bore životom da ih ne razdvoje: Htio da udomi jedno, a završio sa dva, video slomio i najtvrđa srca

Čovjek koji je otiša da udomi mače zatekao je emotivan prizor u azilu koji ga je ganuo do srži, pa je umjesto jednog, udomio dva mačeta i to braću!

Izvor: Instagram/youronlysourceofserotonin_/Printscreen

Čovjek koji je otišao u azil da udomi jednu mačku na kraju je kući doveo dvije, nakon što je saznao da mačja braća ne mogu da podnesu razdvajanje.

Zaposleni u azilu ispričali su kako su se mačići stalno držali jedno uz drugo, odbijajući da jedu ili se igraju odvojeno, što je dirnulo budućeg vlasnika i navelo ga da udomi oba.

Sada ovaj nerazdvojni duo napreduje zajedno, uživajući u dremkama, igri i beskrajnim maženjima. Njihova priča postala je viralna, podsjećajući ljude da ljubav i porodica dolaze u svim oblicima - čak i sa brkovima.

"I meni se desilo isto. Otišla sam da udomim jednu, a druga me je vukla za rukav i nije mi dala da odem kroz kavez. Pogledala sam radnika i pitala da li imaju akciju 'dvije za jednu', a on je rekao da može, pa sam uzela obje! Živjele su 18 godina," napisao je neko u komentarima, a drugi su se nadovezivali:

"Prelijepo, kakva povezanost", "Tako sam zahvalan ovom čovjeku što ih je uzeo oba i što su ostali zajedno, veliko srce!"