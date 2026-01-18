Meril Strip i u trećem dijelu filma? Svi koji su gledali "Mamma Mia" znaju zašto je ovo nemoguće

Glumica Meril Strip navodno i u trećem dijelu filma "Mamma mia"

Glumica Meril Strip u filmskom mjuziklu "Mama Mia" iz 2008. godine tumačila je glavnu junakinju, Donu Šeridan, koja je u drugom dijelu filma "Mama Mia! Idemo ponovo" iz 2018. godine preminula.

Ali izgleda da ćemo je vidjeti i u trećem nastavku.

Mnogi su mislili da je lik Done otišao u zaborav, ali se povratak Meril Strip i ostale ekipe glumaca najavljuje i u trećem nastavku, čija premijera je zakazana za ovu godinu.

Ovaj mjuzikl se temelji se na istoimenoj knjizi koju je napisala Ketrin Džonson, po uzoru na istoimeni mjuzikl iz 1999. Film je inspirisan pjesmama pop-grupe ABBA, a dodatnu muziku je komponovao član grupe, Beni Anderson.

Glumačku postavu u prvom dijelu filma Mama Mia iz 2008. predvode: Meril Strip, Pirs Brosnan, Kolin Fert, Stelan Skarsgord, Džuli Volters, Dominik Kuper, Amanda Sajfred i Kristina Baranski.