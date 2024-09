Blam uživo: Slavni par zbijao šale sa Meril Strip, glumica od sramote pognula glavu

Meril Strip doživela je, pa recimo, neprijatnost na dodeli Emi nagrada.

Svetske zvezde okupile su se u Los Anđelesu gde se održala 76. dodela Emi nagrada.

Među njima se našla i legendarna glumica Meril Strip, koja je postala viralna zbog jednog, nimalo prijatnog, trenutka s dodele. Iako je jedna od najpoznatijih holivudskih glumica, na sceni su je uporedili sa suspenzorom.

Glumac Rob Makelheni i njegova supruga, glumica Kejtlin Olson, predstavljali su nagradu za izvanrednu sporednu glumicu u humorističkoj seriji, a u toj kategoriji je bila nominovana i Strip za ulogu u seriji "Only Murders in the Building". Njih dvoje su odlučili da se našale s Meril i uporedili sa štitnikom za genitalije.

"Dame i gospodo, ovde smo kako bismo odali počast humorističkim izvedbama koje drže sve na mestu. One pokazuju presudnu podršku kad je ona potrebna", rekao je Makelheni, na šta se Olson nadovezala:

"Baš kao i suspenzor... To što si opisao baš zvuči kao suspenzor."

"Ne, ne zvuči", uzviknuo je Rob pa dodao:

"Ove uloge su tu da sve ostane sigurno, bez njihove podrške se ceo paket raspada... Dobro, zvuči kao suspenzor", rekao je on.

Kamera se tada okrenula na glumicu koja je sedela pored Martina Šorta, a u tom je trenutku Olson upitala Makelhenija: "Zoveš li ti Meril Strip štitnikom za genitalije?"

On se tada izvinio, a Meril je izgledala šokirano njihovom šalom. Potom je pogledala dole i šapnula: "O, Bože."

