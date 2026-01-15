Kratkometražni animirani film "Surogat", koji je 1962. godine režirao Dušan Vukotić, ostvario je podvig koji se tada smatrao gotovo nemogućim.
Osvajanjem Oskara postao je prvi animirani film van Sjedinjenih Američkih Država koji je ponio ovu prestižnu nagradu.
U kategoriji najboljeg kratkog animiranog filma, "Surogat" se našao rame uz rame sa produkcijama iz studija Dizni, koji su decenijama unazad dominirali ovom oblasti.
Od kasnih tridesetih godina prošlog vijeka, Dizni i njemu bliski studiji gotovo da nisu imali ozbiljnu konkurenciju kada je riječ o animaciji.
Upravo zato je pobjeda jugoslovenskog crtanog filma predstavljala šok za filmsku industriju. Bez dijaloga, sa svedenim vizuelnim izrazom, apstraktnim likovima i snažnom filozofskom porukom, "Surogat" je uspeo da nadmaši tehnički moćniju i finansijski daleko jaču konkurenciju.
On je Jugoslaviji donio jedinog Oskara: Dušan 1962. godine ispisao istoriju kao prvi dobitnik nagrade van SAD-a
Dušan Vukotić (1927–1998) bio je reditelj, scenarista, animator, crtač i karikaturista, kao i član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Tokom bogate karijere potpisao je više od sto animiranih, igranih i kombinovanih filmova.
Za ostvarenje "Igra" nagrađen je UNICEF-ovom nagradom, a ukupno je osvojio čak 146 priznanja, čime je stekao reputaciju jednog od najznačajnijih autora animacije druge polovine 20. vijeka. Smatra se i najnagrađivanijim filmskim stvaraocem sa prostora bivše Jugoslavije.
Crtani film "Surogat" prati priču o trouglastom dječaku koji živi u svetu u kome je sve privremeno i na naduvavanje – od predmeta, preko automobila, do emocija i odnosa. Taj svijet, međutim, jednako brzo nestaje kao što i nastaje. U osnovi filma nalazi se kritika konzumerističkog društva u kojem "nikad ničega nije dosta", a iluzija sreće zasniva se na prolaznim zadovoljstvima.
Uprkos savremenoj CGI animaciji, "Surogat" i danas djeluje svježe i aktuelno, upravo zbog univerzalnosti svoje poruke.
Pogledajte:
Dušan Vukotić bio je jedan od ključnih predstavnika "Zagrebačke škole crtanog filma", pokreta koji je ostavio dubok trag u svjetskoj animaciji. Preminuo je 1998. godine u Zagrebu, od posljedica infarkta.