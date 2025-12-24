HBO samo što je dodao ovaj film, a već je proglašen za najbolji u 2025: Konkurencijom obrisao pod, ljudi oduševljeni

"One Battle After Another" je odnedavno na platformi, i već je među najgledanijim. Ako nas pitate, opravdano!

Izvor: printscreen/youtube/Warner Bros.

Film "One Battle After Another" reditelja Pola Tomasa Andersona stigao je na HBO Max 19. decembra i od tada je zabilježio nevjerovatan uspijeh — postao je najgledaniji film na platformi od trenutka premijere.

Pogledajte trejler:

One Battle After Another, trejler Izvor: YouTube

Ostvarenje u kojem glavnu ulogu tumači Leonardo Dikaprio našlo se u ozbiljnoj prazničnoj konkurenciji: drugo mesto zauzima "Christmas With the Kranks", tu je i "Elf" sa Vilom Ferelom, kao i kultni "National Lampoon’s Christmas Vacation". Na visokom trećem mestu nalazi se najveći animirani film svih vremena — "Ne Zha 2", iza kog stoji kineska produkcija koja je širom sveta zaradila više od dve milijarde dolara.

Izvor: printscreen/youtube/Warner Bros. UK & Ireland

Iako su ovi rezultati odlična vest za Andersonov film, njegov put nije prošao bez prepreka. Uprkos izuzetno pozitivnim kritikama i 95 odsto pozitivnih ocena na Rotten Tomatoes-u, zarada nakon projekcija u bioskopima bila je znatno skromnija. Prema dostupnim informacijama, film je na blagajnama zabeležio gubitak od čak 100 miliona dolara.

Iako "One Battle After Another" nikada nije bio zamišljen kao početak franšize ili film koji bi dobio nastavke, ovaj neuspeh je ipak predstavljao udarac za Warner Bros.

Izvor: printscreen/youtube/Warner Bros. UK & Ireland

Srećom po studio, nekoliko velikih hitova tokom godine ublažilo je gubitke, dok se kompanija u isto vreme priprema za spajanje sa Netfliksom.

Zato je i bilo iznenađenje kada je ovo ostvarenje zabeležilo tako rekordan uspeh na HBO Max-u, kao i titula "najboljeg filma u 2025.".

O čemu se radi u "One Battle After Another"?

Film "One Battle After Another" prati bivšeg revolucionara (Leonardo Dikaprio) koji godinama nakon neuspele pobune pokušava da vodi miran, povučen život. Međutim, njegova prošlost ga sustiže u trenutku kada vlast, protiv koje se nekada borio, ponovo jača, a stari saborci počinju da nestaju jedan po jedan.

Izvor: printscreen/youtube/Warner Bros.

Prinuđen da se vrati u svet zavera, tajnih sastanaka i političkih manipulacija, on se suočava sa pitanjem da li borbe koje je nekada vodio i dalje imaju smisla, i koliko je spreman da ponovo žrtvuje.

Pogledajte kadrove:

Kako se radnja razvija, film se pretvara u napetu psihološko-političku dramuu kojoj se smenjuju paranoja, izdaje i moralne dileme. Umesto klasičnog heroja, gledamo čoveka koji je umoran, sumnjičav i svestan posledica svakog pogrešnog koraka.

I bitno je napomenuti - "One Battle After Another" je film o tome šta se dešava posle revolucije - kada idealizam splasne, a ostanu posledice, krivica i pitanje da li je borba ikada zaista završena.

