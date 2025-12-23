3 fantastične krimi misterije o kojima se ne priča dovoljno: Brutalne priče koje vas neće vas smoriti nakon par epizoda

Ukoliko ste rasploženi za krimi misterije sa elementima drame ili trilera, donosimo par predloga koje hvale na mrežama, i koje ne dobijaju pažnje koliko bi možda trebalo

Izvor: Printscreen/Youtube/ BBC HARDtalk

Ukoliko ste željni dobrih krimića, a da to nisu naslovi o kojima svi pričaju, izdvojili smo tri koja su se svojom pričom izdvojila od ostalih, a većina onih koji su dali šansu ovim naslovima saglasna je da ove serije nisu dobile pažnju koju zaslužuju.

Ne samo što su ove krimi misterije dobro snimljene, sa dobrom ekipom glumaca, već je i sama radnja kvalitetno smišljena, i držaće vam pažnju umesto da vas, kao mnoge druge serije, žargonski rečeno, "smore" nakon par epizoda.

Inside Man

Inside Man Izvor: YouTube

Radnja prati naizgled običnog sveštenika čiji se život, zbog jedne pogrešne odluke, pretvara u niz sve mračnijih i opasnijih situacija. Paralelno, bivši profesor kriminologije koji čeka smrtnu kaznu pomaže u rešavanju zločina iz zatvora.

Zašto gledati: kratka, izuzetno napeta mini-serija puna moralnih dilema, neočekivanih obrta i sjajne glume.

Get Millie Black

Get Millie Back Izvor: YouTube

Bivša detektivka iz Londona vraća se na Jamajku kako bi radila na složenim slučajevima nestanaka i ubistava, dok se istovremeno suočava sa sopstvenom prošlošću. Kako istrage odmiču, granica između ličnog i profesionalnog postaje sve tanja.

Zašto gledati: mračna atmosfera, egzotična lokacija, kompleksna glavna junakinja i crime priča koja se polako, ali sigurno uvlači pod kožu.

Murder Mindfully

Murder Mindfully Izvor: YouTube

Advokat uključen u kriminalni milje otkriva mindfulness i meditaciju, pokušavajući da sredi svoj haotični život. Međutim, nove "tehnike smirenja" počinje da primjenjuje i na rešavanje ozbiljnih, kriminalnih problema – na prilično ekstreman način.

Zašto gledati: neobičan spoj crime žanra i crnog humora, originalna ideja i osvježavajuće drugačiji pristup klasičnim kriminalističkim pričama.