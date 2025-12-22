8 mini-serija o kojima se ne priča dovoljno, a kidaju koliko su dobre: Od političkog trilera do jezive istinite priče

Ukoliko preferirate serije, ali ne volite kada imaju nebrojeno sezona, donosimo naslove koji imaju svega par epizoda i moćne priče

Od trenutka kada je Netfliks 2013. godine predstavio "House of Cards", svoju prvu originalnu seriju, striming platforme preuzele su centralno mjesto u globalnoj pop-kulturi. Tokom narednih dvanaest godina, i druge platforme iznjedrile su niz izuzetnih serija koje su obilježile televizijsku produkciju savremenog doba. Ipak, jedan format doživio je poseban rast popularnosti – mini-serije.

Mini-serije autorima daju više prostora da ispričaju dublje i složenije priče nego film. Kako nisu pravljene da traju godinama, gledaocima nude jasnu, zaokruženu priču i daju zaključak koji im je potreban. Pored poznatih naslova, postoje i brojne mini-serije koje su prošle ispod radara, a donose vrhunsku glumu i priče koje će vas lako "navući" da ih bindžujete u cugu:

1. Godless

Na Divljem zapadu, ozloglašeni odmjetnik kreće u osvetnički pohod, ali nailazi na neobičan gradić koji vode – žene. Vestern sa snažnim likovima, sporim ali napetim ritmom i jakim emocijama.

2. ZeroZeroZero

Jedna pošiljka kokaina povezuje italijansku mafiju, meksičke kartele i američku porodicu upletenu u globalni biznis droge. Brutalno, realistično i snimljeno kao veliki film o savremenom kriminalu.

3. Maid

Mlada majka bježi iz nasilne veze i pokušava da preživi radeći kao spremačica, dok se bori sa siromaštvom i sistemom. Tiha, emotivna priča o dostojanstvu, majčinstvu i odluci da se krene ispočetka.

4. The Fall of the House of Usher

Moćna i bogata porodica počinje da se urušava kada članovi jedan po jedan misteriozno umiru. Mračna, stilizovana horor-drama inspirisana Edgarom Alanom Poom, puna simbolike i jezivih obrta.

5. When They See Us

Istinita priča o petorici tinejdžera nepravedno optuženih za zločin u Njujorku. Teška, ali neophodna serija o rasizmu, nepravdi i dugoročnim posledicama pogrešnih presuda.

6. Dopesick

Kako je Amerika upala u opioidnu krizu – kroz priču o farmaceutskoj pohlepi, ljekarima i običnim ljudima koji su postali zavisnici. Napeta drama koja razotkriva sistem i njegove tragične posledice.

7. Death by Lightning

Politički triler o usponu i padu moći u Americi 19. veka, koji vodi ka šokantnom atentatu. Brza, intrigantna priča o ambiciji, zakulisnim igrama i ceni vlasti.

8. Ripley

Šarmantni prevarant ulazi u svijet bogatih i privilegovanih – i ne prezа ni od čega da bi u njemu ostao. Elegantna, hladna i psihološki napeta serija o identitetu, opsesiji i lažima.