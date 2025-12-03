Sinoć je u Beogradu održana premijera dugoočekivanog nastavka filma "Žikina dinastija"

Izvor: MONDO/Matija Popović

Kada je pre nekoliko godina objavljeno da se planira snimanje nastavka kultnog serijala "Žikina dinastija", nije bilo osobe koja se nije obradovala novim dogodovštinama her Žikinih naslednika.

Planirano je bilo da zaigra i "Marija", glumica Rialda Kadrić, koja je imala samo 16 godina kada se prvi put pojavila u filmu. Nažalost, 2021. godine je stigla najtužnija vest, da je preminula.

Rialda je iznenada preminula na ulici u Atini, od srčanog udara.

Sinoć je u Beogradu otkriveno da je nastavak filma "Žikina dinastija", posvećen upravo njoj. Na velikom platnu je na kraju filma stajalo: "Za Rialdu".

Na premijeri su se pojavili svi glumci, a kako je izgledao povratak "malog Miše", Bobe i Elze i otkrivanje sinova koji nose imena njegovih deda, pogledajte u galeriji:

Vidi opis Najtužnija scena s premijere "Žikine dinastije": Pojavila se u filmu kad je imala 16 godina, a preminula na ulici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 20 20 / 20

Nije bila prvi izbor da igra Mariju

Glumica Rialda Kadrić proslavila se ulogom Marije u Žikinoj dinastiji koja je obeležila njenu karijeru.

Kada se pojavila u filmu “Lude godine”, imala je samo 16 godina i niko nije ni slutio koliki će uspeh doživeti, te je snimljeno još osam nastavaka, iako prvobitno to nije bilo planirano.

Ipak, ono što mnogima nije poznato, jeste da Mariju prvobitno nije trebalo da tumači Rialda, već druga glumica.

U pitanju je Sonja Savić koja zbog velikog broja drugih angažmana nije mogla da prihvati ulogu.

"Žikina dinastija" snimala se u periodu od 1977. do 1992. godine, a Rialda je kasnije upisala svetsku književnost, ali je ubrzo otišla za London. Tamo se udala i radila kao psihoterapeut, a preminula je početkom 2021. godine u Atini, gde je i živela.



