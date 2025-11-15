Belgrade Bar Show 2025 – mjesto gdje se kreiraju novi trendovi i rađaju nove ideje barskog svijeta

Belgrade Bar Show donosi spoj edukacije, inspiracije i zabave, stvarajući platformu koja jača kvalitet, profesionalizam i kreativnost u barskoj industriji.

Beograd se ove godine ponovo pozicionira kao ključna tačka regionalne barske i ugostiteljske scene, uz novo izdanje Belgrade Bar Show-a, jednog od najznačajnijih događaja posvećenih miksologiji, inovacijama i profesionalnom umrežavanju u industriji pića.

Belgrade Bar Show okuplja vodeće svjetske i regionalne bartendere, brend ambasadore, distributere, vlasnike barova, ugostiteljske profesionalce i ljubitelje barske kulture. Tokom programa posjetioci su imali priliku da prisustvuju degustacijama i prezentacijama najnovijih trendova u miksologiji. Belgrade Bar Show donosi spoj edukacije, inspiracije i zabave, stvarajući platformu koja jača kvalitet, profesionalizam i kreativnost u barskoj industriji.



