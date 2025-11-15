logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Belgrade Bar Show 2025 – mjesto gdje se kreiraju novi trendovi i rađaju nove ideje barskog svijeta

Belgrade Bar Show 2025 – mjesto gdje se kreiraju novi trendovi i rađaju nove ideje barskog svijeta

Autor Teodora Orlandić
0

Belgrade Bar Show donosi spoj edukacije, inspiracije i zabave, stvarajući platformu koja jača kvalitet, profesionalizam i kreativnost u barskoj industriji.

IMG_2925.PNG Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Beograd se ove godine ponovo pozicionira kao ključna tačka regionalne barske i ugostiteljske scene, uz novo izdanje Belgrade Bar Show-a, jednog od najznačajnijih događaja posvećenih miksologiji, inovacijama i profesionalnom umrežavanju u industriji pića.

Belgrade Bar Show okuplja vodeće svjetske i regionalne bartendere, brend ambasadore, distributere, vlasnike barova, ugostiteljske profesionalce i ljubitelje barske kulture. Tokom programa posjetioci su imali priliku da prisustvuju degustacijama i prezentacijama najnovijih trendova u miksologiji. Belgrade Bar Show donosi spoj edukacije, inspiracije i zabave, stvarajući platformu koja jača kvalitet, profesionalizam i kreativnost u barskoj industriji. 

Belgrade Bar Show
Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tagovi

Belgrade Bar Show barmen pića degustacija Beograd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ