logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poruke jednog komšije osvojile Internet: Svako jutro dolazi s kartonom i žali se na buku i loše parkiranje

Poruke jednog komšije osvojile Internet: Svako jutro dolazi s kartonom i žali se na buku i loše parkiranje

Autor Dragana Tomašević
0

Kad bismo svi imali ovakve komšije, svijet bi bio ljepše i zabavnije mjesto

Poruke jednog komšije osvojile Internet Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Koliko puta vam se desilo da, dok se protežete u krevetu na slobodan dan, začujete bušilicu iz komšijinog stana? Glasnu muziku, lupanje, premještanje namještaja?

Nije prijatno, sigurno, ali jedan komšija iz Amerike je osvojio Internet načinom na koji se "obračunao" sa prijateljem koji živi pored njega i nervira ga.

Svako jutro on iz šale uzima karton i na njemu piše novu poruku. Jedno jutro se žali zbog loše parkiranog automobila, drugi dan zbog osušenog travnjaka, treći dan zbog buke koju pravi prije 9 ujutru... na listi se nalazi i stavka "tvoj pas više voli mene od tebe", ali i mnoštvo drugih.

Pogledajte:

Tagovi

komšije parkiranje travnjak klipovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ