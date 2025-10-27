"Ovo je trenutak kada je saznao po kome je dobio ime": Djevojka objavila hit video, 2,5 miliona ljudi plakalo od smijeha

Sigurno ste nekad od roditelja saznali po kome ste dobili ime ili kako su se odlučili baš tako da vas na zovu. Momak sa snimka je bio u šoku kada je majka konačno priznala
Poslednjih dana Internet je osvojio snimak momka koji je u restoranu, nakon dvadeset i kusur godina, saznao od majke po kome je dobio ime.
Njegova djevojka je sjedjela preko puta njega i snimala "lajv" reakciju koja je nasmijala 2,5 miliona ljudi. Ukoliko vas interesuje, momak se zove Kajl, a ime je dobio po, pogađate već - junaku animirane serije "South park".Izvor: YouTube/Print Screen
Dok mu je majka pričala da je gledala seriju i obožavala lik Kajla, pa je tako dobila i inspiraciju za ime, a on je bio u šoku. Ipak, rekao joj je da je Kartmen bolji lik od Kajla.
Pogledajte:
Dude just found out his parents named him after a South Park character.pic.twitter.com/gKAYCpI2VT— Johnny (@j00ny369T)October 26, 2025