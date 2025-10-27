logo
"Ovo je trenutak kada je saznao po kome je dobio ime": Djevojka objavila hit video, 2,5 miliona ljudi plakalo od smijeha

Autor Dragana Tomašević
0

Sigurno ste nekad od roditelja saznali po kome ste dobili ime ili kako su se odlučili baš tako da vas na zovu. Momak sa snimka je bio u šoku kada je majka konačno priznala

"Ovo je trenutak kada je saznao po kome je dobio ime": Djevojka objavila hit video, 2,5 miliona ljudi plakalo od smijeha Izvor: X/screenshot/@j00ny369T

Poslednjih dana Internet je osvojio snimak momka koji je u restoranu, nakon dvadeset i kusur godina, saznao od majke po kome je dobio ime.

Njegova djevojka je sjedjela preko puta njega i snimala "lajv" reakciju koja je nasmijala 2,5 miliona ljudi. Ukoliko vas interesuje, momak se zove Kajl, a ime je dobio po, pogađate već - junaku animirane serije "South park".

Izvor: YouTube/Print Screen

Dok mu je majka pričala da je gledala seriju i obožavala lik Kajla, pa je tako dobila i inspiraciju za ime, a on je bio u šoku. Ipak, rekao joj je da je Kartmen bolji lik od Kajla.

Pogledajte:

