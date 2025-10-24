Zaboravljena sci-fi serija od prije 7 godina postala hit na Netfliksu: Moćna priča bolja je od svih drugih istog žanra

"Travelers" je serija koja je iznenada ponovo postala popularna, i definitivno je vrijedna gledanja ukoliko volite sci-fi.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Kada se serija "Travelers" pojavila na Netfliksu 2016. godine, mnogima je promakla pored hitova poput "Stranger Things" i "The OA". Ipak, kroz tri uzbudljive sezone stekla je odanu publiku koja je danas smatra jednim od najinteligentnijih i najbolje urađenih SF ostvarenja decenije. Autor serije je Bred Rajt, poznat po "Stargate" franšizi.

O čemu se radi u seriji?

"Travelers" govori o grupi operativaca koji putuju u prošlost. Njihov cilj je zaustavljanje propasti društva, nakon što su vidjeli postapokaliptičnu budućnost.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Moraju da prođu nezapaženi, i predstavljaju se kao "normalni ljudi" koji imaju samo znanje o istoriji i arhivu profila na društvenim mrežama što treba da im pomogne u namjeri da spasu čovečanstvo.

"Putnici", među kojima je i FBI agent Grent Meklaren (kojeg igra Erik Mekormak iz serije Vil i Grejs), uskoro otkrivaju da su odnosi u 21. vijeku izazovni baš kao i njihova misija.

Pogledajte trejler:

Travelers Netflix Izvor: Netflix

Zašto se "Travelers" izdvaja od drugih?

Serija "Travelers" se izdvojila iz mase SF naslova zahvaljujući tome što je, umjesto da samo prikazuje tehnologiju i putovanja kroz vrijeme, stavljala čovjeka u prvi plan. Umjesto klasične proceduralne radnje, donosila je slojevitu priču o ljudima koji pokušavaju da pomire tajne misije sa svakodnevnim životima svojih “domaćina” – medicinska sestra u tijelu žene s oštećenjem mozga, istoričar u tijelu zavisnika, strateg u ulozi samohrane majke. Kroz njihove sudbine serija je istraživala moralnost, tugu i identitet, pokazujući koliko je teško mijenjati prošlost a ostati vjeran sebi.

Travelers

Izvor: Netflix/Screenshot

Glumačka postava dala je posebnu težinu radnji – Erik Mekormak je briljirao u ulozi vođe opterećenog krivicom, dok su ga pratile snažne izvedbe Mekenzi Porter, Neste Kuper, Džareda Abrahamsona i Rajlija Dolmana. Zahvaljujući njima, i najsmjeliji SF elementi djelovali su uvjerljivo i emotivno.

Danas "Travelers" djeluje još aktuelnije, jer postavlja pitanja o etici vještačke inteligencije, nadzoru i kontroli. U svijetu u kojem ljudi pokušavaju da isprave svoje greške pomoću algoritama, poruka serije o granici između napretka i destrukcije zvuči posebno snažno.

Otkazivanje serije i dalje boli

Kada je Netfliks 2019. godine otkazao "Travelers" posle treće sezone, mnogi fanovi bili su razočarani, ali je završetak ipak djelovao zaokruženo. Finalna epizoda donijela je smislen kraj i nagovijestila beskrajne mogućnosti novih vremenskih ciklusa i misija. Za razliku od brojnih SF serija koje se završe naglo ili nejasno, "Travelers" je uspio da stigne do prirodnog, emotivnog kraja.

Travelers scena

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Danas, gledano iz 2025. godine, serija odjekuje još jače — bavi se temama odgovornosti, tehnologije, klime i ljudske povezanosti. Njena poruka je jasna: odluke koje donosimo danas oblikuju budućnost.