Tvorac hita "The Conjuring" stvorio novi jezivi horor: Savjetuju da se ne gleda noću, čak je i trejler užasan

Horor "True Haunting" kombinuje rekonstrukcije i stvarne intervjue o paranormalnim susretima.

Izvor: Netflix

Gledaoci su izdali hitno upozorenje svima koji planiraju da gledaju novu dokumentarnu seriju koja, prema njihovim riječima, ostavlja ljude nesposobnim za normalno funkcionisanje. Riječ je o seriji "True Haunting", novom Netfliksovom nadprirodnom trileru koji je mnoge natjerao da spavaju sa upaljenim svjetlima.

Zasnovano na stvarnim svjedočenjima

Serija, koja je na striming platformu stigla 7. oktobra, bavi se pričama o okultnom, ali sa jednim važnim preokretom. Iako na prvi pogled djeluje kao još jedan dokumentarac o paranormalnom, prepuna je jezivih scena i "jump scare" trenutaka koji bi mogli da pariraju svakom horor klasiku.

True Haunting | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Najjeziviji dio? Serija je zasnovana na intervjuima sa stvarnim ljudima koji tvrde da su im se nadprirodni susreti prikazani u seriji zaista dogodili. Zbog toga su mnogi gledaoci na društvenim mrežama podijelili svoja iskustva tokom gledanja.

"Nisam spavao kako treba od druge epizode,“ napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Nema šanse da ugasim svjetla i ovo gledam noću." Za mnoge je ovo serija koja se gleda isključivo po danu.

Kritičari hvale pristup Džejmsa Vana

Iza serije od pet epizoda stoji Džejms Van, majstor horora poznat po franšizama "The Conjuring" i "Insidious". Njegov prepoznatljiv stil osjeća se i ovde, što su primijetili i brojni kritičari koji su seriju uglavnom pozitivno ocijenili.

"Ima dosta prepoznatljivih poteza Džejmsa Vana. Ili je bio prilično uključen, ili su reditelji bili inspirisani njime. Ovo je daleko od prve Netfliksove dokudrame u niši paranormalnog horora, ali možda je najbolja do sada", napisala je Karina Adelgard sa portala Heaven of Horror.

S njom se složio i Džo Keler sa sajta Decider:

"True Haunting dobro kombinuje scenarističke rekonstrukcije i stvarne intervjue o ovim paranormalnim susretima, što je prava rijetkost u žanru horor dokumentarnih serija."

Stvarne priče i podijeljena mišljenja

Prve epizode prate studenta Krisa Dičešarea, kojeg je duh mučio u njegovoj studentskoj sobi u Njujorku 1980-ih. Zatim se radnja premiješta na porodicu Miler, koja renovira viktorijansku kuću u Solt Lejk Sitiju, samo da bi otkrila da je opsijeda zlonamjerna sila. U istragu se uključuju i poznati istraživači paranormalnog, Ed i Lorin Voren.

True Haunting na Netflixu

Izvor: Netflix

Ipak, iako su gledaoci i većina kritičara oduševljeni, nisu svi fanovi zadovoljni.

"Još jedna u dugom nizu trajno popularnih, ali tipično loših ‘istinitih priča’ o opsijedanjima, ali sada sa uglađenim, kinematografskim sjajem preko tih rekonstrukcija."

Ako se osjećate dovoljno hrabro i želite sami da provjerite o čemu je riječ, serija True Haunting dostupna je za gledanje na Netfliksu.