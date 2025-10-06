9 najboljih novih filmova na Netfliksu u 2025: Ostvarenja koja će vas držati prikovanim za ekrane

Godina 2025. već se pokazala kao prelomna za Netfliks, sa nizom iznenađenja i briljantno osmišljenih zapleta u originalnim filmovima i serijama.

Od napetih trilera koji dižu adrenalin, do toplih i dirljivih filmova, Netfliks je pokrio širok spektar žanrova i isporučio neka od najboljih ostvarenja koja ostaju urezana u sjećanje i dugo nakon što odjave prođu.

Bilo da tražite sljedeći film za svoju filmsku noć ili ste samo radoznali da istražite nešto novo, evo uzbudljive liste najboljih novih Netfliksovih filmova 2025. godine (za sada).

1. The Electric State

Zasnovan na istoimenom romanu Simona Stalenhaga, film prati Mišel, siroče tinejdžerku koja kreće na avanturističko putovanje kroz distopijsku naučnofantastičnu Ameriku kako bi pronašla svog davno izgubljenog brata.

Na putu joj se pridružuju enigmatični robot, misteriozni krijumčar i njegov pomagač. Film sa Mili Bobi Braun i Krisom Pratom, smješten u retrofuturističku Ameriku devedesetih, sjajan je izbor za gledanje na Netfliksu.

2. Bullet Train Explosion

Ovaj japanski akcioni triler, u režiji Šindžija Higučija, fokusira se na prijetnju bombom u brzom vozu na liniji za Tokio. Ako voz uspori ispod 100 km/h, bomba će eksplodirati, što vodi u napetu trku s vremenom da se spasu putnici i spriječi katastrofa.

Film je zapravo rimejk ostvarenja iz 1975. godine "Brzi voz".

3. The Life List

"The Life List" je adaptacija istoimenog romana Lori Nelson Špilman.

Priča prati mladu ženu po imenu Aleks Rouz, koja nasljeđuje "bucket listu" (spisak želja) koju je napisala kao tinejdžerka, a mora da je ispuni prije nego što dobije nasljedstvo nakon majčine smrti. Na tom putovanju Aleks ponovo otkriva sebe, pronalazi ljubav i razotkriva porodične tajne. U glavnoj ulozi je Sofija Karson.

4. A Widow’s Game

Španski kriminalistički triler zasnovan na istinitoj priči - slučaju ubistva poznatom kao "Crna udovica iz Patraiksa" iz 2017. godine. Radnja je smještena u Valensiju i prati detalje kako je Maje, naizgled ožalošćena udovica, organizovala ubistvo svog muža manipulišući kolegom i tajnim ljubavnikom.

Ovaj uzbudljivi psihološki triler zbog koga ćete biti na "ivici kreveta" donosi maestralne uloge Karmen Mači, Ivane Bakero i Tristana Uloje.

5. Back in Action

Ova akciona komedija označava povratak Kameron Dijaz na filmsko platno, prvi put poslije više od decenije.

Priča se vrti oko dvoje bivših operativaca CIA-e u penziji, koji se ponovo nađu u svijetu špijunaže kada njihov identitet bude otkriven, a prošlost ih sustigne. Iako je zaplet donekle predvidljiv, uloge Kameron Dijaz i Džejmija Foksa drže pažnju od početka do kraja.

6. Straw

Mračan i napet psihološki triler koji je napisao, producirao i režirao Tajler Peri.

Film prati život Džanaje Viltkinson, samohrane majke čiji život kreće nizbrdo nakon niza neočekivanih događaja: gubitka posla, iseljenja i sukoba sa rasističkim policajcem. Nakon toga, niz preokreta vodi je u vrtlog iz kojeg nema izlaza. U glavnoj ulozi briljira Taradži P. Henson.

7. Havoc

Kada propadne dogovor oko droge, detektiv za ubistva Patrik Voker nađe se u smrtonosnoj situaciji - mora da se brutalno probija kroz podzemno carstvo kriminala kako bi spasao sina otuđenog političara.

Akciono, adrenalinsko ostvarenje puno sirovih scena, koje je napisao i režirao Garet Evans, predvodi Tom Hardi.

8. Exterritorial

Intenzivan njemački akciono-trilerski film koji je napisao i režirao Kristijan Cibert.

Radnja prati Saru Vulf, bivšu pripadnicu specijalnih jedinica, čiji sin misteriozno nestaje unutar američkog konzulata u Njemačkoj. Kako pokušava da istraži njegov nestanak, ubrzo se nađe usred opasne zavjere povezane sa njenom vojnom prošlošću.

9. Test

Ovaj psihološki sportski triler na tamilskom jeziku okuplja Najantaru, R. Maduvana i Sidarta u glavnim ulogama.

Radnja prati troje ljudi čiji se životi ukrštaju tokom međunarodne test-kriket utakmice u Čenaju. Usred haosa, svako od njih suočava se sa donošenjem sudbonosnih odluka.

