Voditeljka mu zakopčala šlic: Hit scene iz emisije "Brak ne neviđeno", Milica ispipala mladoženju

Voditeljka emisije "Brak na neviđeno", Milica Kon, nedavno je jednog od takmičara dovela u veoma neprijatnu situaciju.

Izvor: YouTube/Hype TV

Voditeljka emisije "Brak na neviđeno" Milica Kon, svega se nagledala tokom trajanja ovog Pinkovog formata. Gledala je svađe pred matičarem, ali i kako ljudi koji se prvi put vide izgovaraju sudbonosno "da". Ipak, za jednu scenu koja se prepričava, "kriva" je sama...

Mladoženja se sve vrijeme preznojavao pored Milice dok je probao odelo, a kada je izašao iz kabine da bi ga svi vidjeli, voditeljka je primijetila da mu je otkopčan šlic.

Izvor: TikTok/b0gd4n96

"Ne znam da li si ovo namjerno ostavio da bih te ja zakopčala ili kako voliš?", rekla je Milica, a takmičar je bio vidno zbunjen, pa joj je odgovorio:

"Zanimljivo je kada voditeljka odradi još neke stvari".

Pogledajte: