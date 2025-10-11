logo
"Sablja" proglašena za najbolju evropsku seriju 2025: Novo međunardno priznanje na festivalu “Prix Europa” u Berlinu

Autor Ana Živančević
0

Ovo je šesta međunarodna nagrada za seriju "Sablja".

"Sablja" proglašena za najbolju evropsku seriju 2025 Izvor: RTS Screenshot

Na sinoć završenom međunarodnom televizijskom festivalu Prix Europa, jednom od najprestižnijih takmičenja javnih servisa u Evropi, serija "Sablja" osvojila je nagradu za najbolju igranu televizijsku seriju u 2025. godini. Festival se već 37 godina održava u Berlinu, a ceremonija dodjele nagrada održana je u prepunoj dvorani Gradske skupštine Berlina – Rotes Rathaus.

Pogledajte scene iz serije "Sablja": 

Jaka konkurencija i velika priznanja

U konkurenciji sa javnim servisima Francuske, Njemačke, Holandije, Španije, Belgije, Poljske, Norveške, Švajcarske, Portugalije, Estonije, Italije i Bugarske, serija "Sablja" prepoznata je kao

"Izuzetno djelo koje govori o recentnoj istoriji Srbije i koje u svim elementima televizijskog izraza postavlja najviše standarde u proizvodnji ove vrste programa."

Kreatori, reditelji i koscenaristi serije su Vladimir Tagić i Goran Stanković, a produkciju su realizovali RTS i producentska kuća "This and That productions".

Nagradu je u ime Radio-televizije Srbije primio urednik serije Marko Novaković, koji je zahvalio osamnaestočlanom žiriju iz svih zemalja učesnica, manjinskim koproducentima i distributeru serije.

Ostala priznanja na Prix Europa 2025

Za najbolji evropski televizijski film proglašen je "Izvještavanje" Javnog servisa Francuske (TV France).

Specijalna priznanja u igranim kategorijama pripala su:

  • Belgijskoj seriji „Ovo nije istraga ubistva“
  • Njemačkom TV filmu „Jedan septembarski dan“

Međunarodni uspeh serije "Sablja"

Ovo je šesto međunarodno priznanje seriji "Sablja", koja je već osvojila nagrade na festivalima:

  • Canneseries (Francuska)
  • Serial Killer (Češka)
  • Magnolia Awards (Kina)
  • Heart of Europe (Poljska)

Izvor: Kurir/ MONDO

