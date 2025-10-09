Muž pričao da ga vara s drugom, a ljubavnik završio u pritvoru: Jasmina otišla u ilegalu posle skandala, sad nikad bolja

Jasmina Filipović na fotografijama koje je podijelila vidi se kako uživa na veselju u društvu bliskih prijateljica

Jasmina Filipović je privukla veliku pažnju kao bivša žena Darka Filipovića. Bila je aktivnana društvenim mrežama i objavljivala slike sa luksuznih destinacija sa suprugom, nakon čega je izbio skandal.

Pjevač je tvrdio da ga je žena varala s drugarom, nakon čega se Jasmina nije oglašavala. Mediji su pisali da je novog partnera upoznala dok je sa Darkom bila na Tajlandu.

"Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne mijenjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote. Želim joj sve najbolje", rekao je pevač za Republiku.

Pogledajte i njihove slike sa vjenčanja:

Jasmina se nedavno ponovo našla u žiži interesovanja zbog priče o njenom ljubavniku koji je uhapšen zbog sumnje da je ukrao 1,25 miliona eura iz prostorija njemačke kompanije.

Iako je ovaj događaj podigao veliku prašinu u javnosti, Jasmina se, čini se, ne osvrće na prošlost i odlučila je da nastavi dalje sa životom. Njene najnovije objave na društvenim mrežama govore upravo tome u prilog.

Na fotografijama koje je podijelila vidi se kako uživa na veselju u društvu bliskih prijateljica, nasmijana i opuštena, daleko od bilo kakvih afera, a kako je nije bilo dugo, izazvala je lavinu reakcija.

Mediji su nakon burnog razvoda pisali i da je Jasmina otkrila Darkove poruke upućene drugoj ženi, što je dovelo do burne svađe. On je reagovao optužbama, tvrdeći da ga je ona varala sa njegovim bliskim prijateljem.

Nakon toga, brzo je usledilo iseljenje: "ona se s ćerkom iselila iz stana u naselju Braće Jerković, ali je tek sada i zvanično okončan njihov brak", rekao je tada prijatelj para.

"Bolje dobar razvod nego loš brak! U kontaktu smo samo zbog ćerke i ne bih to više komentarisala jer nisam javna ličnost," rekla je tada Jasmina.

