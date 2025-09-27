logo
Pavle Vuisić tražio 10 puta veći honorar za "Kamiondžije": Sa Čkaljom nije bio dobar, a evo kakav je uslov imao za njega

Pavle Vuisić tražio 10 puta veći honorar za "Kamiondžije": Sa Čkaljom nije bio dobar, a evo kakav je uslov imao za njega

Autor Ana Živančević
0

Legendarni glumac Pavle Vuisić zahtevao je veću svotu novca kako bi se snimila druga sezone serije "Kamiondžije".

Vuisić tražio 10 puta veći honorar za "Kamiondžije Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal

Serija "Kamiondžije" (1972) postigla je veliki uspijeh i stekla veliku popularnost kada se pojavila. Paja kojeg je glumio Pavle Vuisić i Jare kojeg je igrao Miodrag Petrović Čkalja postali su omiljeni dvojac kod publike širom bivše Jugoslavije.

Pogledajte scene iz serije "Kamiondžije":

Kada je Televizija Beograd desetak godina nakon premijere prve sezone odlučila da snimi nastavak kultne serije pod nazivom "Kamiondžije opet voze" Pavle nije htio ni da čuje za to.

Tražio veći honorar i za Čkalju

Postavio je strahovit uslov produkciji i to ne samo za sebe već i za kolegu.

"U prvom momentu nije bilo šanse da zajedno sa Čkaljom ponovo stane ispred kamere. Ubjeđivali su ga godinu dana. Na kraju je presudio honorar. U tom trenutku smo počeli da gradimo neko imanje. Premjerio je plac i izračunao da će ograda koštati 110.000 dinara, tražio je taj iznos za honorar. Producenti su poludjeli jer je maksimalni honorar za glavne glumce tada iznosio 12.000 dinara i nije postojala zakonska mogućnost da mu daju više. Samo je odmahnuo rukom. Onda su pronašli način da naprave video-kasete koje će se prodavati gastarbajterima i osigurali mu traženi novac", ispričala je jednom prilikom Pavlova supruga Mirjana.

Ona je dodala da je njen suprug bio kavaljer pa nije dozvolio da njegov kolega radi za mali honorar i onda je producentima postavio još jedan uslov.

"Zatražio je da i Čkalji podignu honorar bar na 50 hiljada dinara. Pristali su i na to i tako je snimljen nastavak 'Kamiondžija."

Izvor: Informer/ MONDO

