MRAČNA STRANA SRPSKOG KOMIČARA! Zbog Čkalje je jedan slavni glumac OSTAO BEZ ULOGE U "BOLJEM ŽIVOTU!" Evo o kome je reč

Igrao je drugim pavićevim serijama - "Srećni ljudi" i "Porodično blago" - ali u "Boljem životu" nije zaigrao.

Izvor: YouTube/screenshot

"Bolji život" bio je poslednja velika jugoslovenska serija kroz koju su prodefilovala najznačajnija imena tadašnje glumačke scene. Ali bilo je i onih koji u pomenutoj seriji nisu zaigrali.

Odavno se zna da je umesto Borisa Komnenića, prvo "rešenje" za Aleksandra Popadića zvanog Guza bio Žarko Laušević.

"Žarka su želeli u ulozi Saše, međutim, termini snimanja serije preklopili su se sa njegovim obavezama, a on nije mogao da radi paralelno, na dva fronta. Lauš je imao 27 godina i bio je idealan da igra advokata i najstarije dete u porodici. Boris je tek nakon njegove odluke da vrati ulogu izabran kao najbolje rešenje", ispričao je jednom prilikom Pavić.

Božidar Bole Stošić

Izvor: YouTube/screenshot/ FugaStudio

Ali bilo je onih koji nisu bili u "Boljem životu" jer su se nalazili na svojevrsnim crnim listama. Takav je bio slučaj glumca Božidara Boleta Stošića koja će kasnije šira publika posebno upamtiti kroz Pavićeve serije "Srećni ljudi" i "Porodično blago." O tome zbog čega ga nije bilo u "Boljem životu", Stošić je jednom prilikom, u intervjuu za Kurir, rekao:

"U 'Boljem životu' me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka. Posvađali smo se svojevremeno na savetu Beogradskog dramskog pozorišta. On je meni bio vrlo drag, ali nesrećan čovek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Gledali su svi u njemu Čkalju s malih ekrana".

Na pitanje da li su se pomirili, Stošić je kratko samo rekao - nismo imali kontakt.

Da je Čkalja umeo da bude nezgodne naravi potvrdio je jednom prilikom i njegov sin, glumac i reditelj Čedomir Petrović. On je gostujući na TV Face ispričao kako je Čkalja jednom u Trstu kupio pa pocepao džemper od 800 maraka. Ušli su u radnju i prodavačica im se obratila rečima - šta oce vi?

- Oce kupi onaj džper, zezao je Čkalja.

- A ne, to nije za tebe, ti nemaš toliko para...

I vidim ja da ocu kreće para na nos.

- Daj samo ti meni taj džemper da ja probam, rekao je otac ali ona nije htela da mu da tvrdeći da će ga pocepati tokom probanja.

- Slušaj, daj mi taj džemper, nemoj da ti sad majku...

Vidi ona da je otac lud, i da mu džemper. Proba on džemper, lepo mu stoji. A džemper koštao 800 maraka", prisetio se Petrović.

Čkalja je na kraju kupio džemper a onda je, čim ga je platio, počeo da ga cepa, gužva, gazi nogama. Tvrdio je kasnije da je to morao da uradi kako bi "odbranio čast".