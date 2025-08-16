logo
Zvijezde "Supermana" nastavile da se ljube na setu nakon završetka snimanja scene: Snimak pogledan 37 miliona puta

Autor Marina Cvetković
Zvezde filma "Supermen", Dejvid Korensvet i Rejčel Broznahan, postali su viralni nakon što su, kako se čini, nastavili scenu poljupca i nakon što je reditelj uzviknuo "rez".

Zvezde filma "Supermen", Dejvid Korensvet i Rejčel Broznahan, postali su viralni nakon što su, kako se čini, nastavili scenu poljupca i nakon što je reditelj uzviknuo "rez".

Društvenim mrežama proširio se snimak iza kulisa sa filmskog seta, na kojem izgleda da je postojala "hemija" između Korensveta i njegove koleginice Broznahan, koja tumači lik Lois Lejn. Na snimku, koji je na platformi X podijelio korisnik i koji je pregledan 37 miliona puta, vidi se kako se Broznahan naginje i u liku nježno ljubi Korensveta.

Čuje se kako reditelj "Supermena", Džejms Gan, govori "rez", nakon čega se Broznahan naginje i daje drugi poljubac, samo nekoliko trenutaka kasnije. Naizgled bezazlen trenutak između glumca i glumice od tada je eksplodirao na društvenim mrežama, a mnogi spekulišu o pravoj prirodi odnosa između Broznahan i Korensveta.

Teorije fanova

"Kako ljudi uopšte izlaze sa glumicama, čovječe", napisao je neko kao reakciju na snimak, dok je drugi dodao: "Nikada ne bih mogao da se oženim glumicom. Zašto se ljubiš nakon što se scena završi?" dok je drugima scena bila simpatična.

Drugi, međutim, nisu bili ubijeđeni da trenutak ima ikakvo dublje značenje, jer je Broznahanin drugi poljubac uslijedio vrlo brzo nakon što je Gan rekao "rez", što sugeriše da možda nije imala vremena da reaguje prije nego što je impulsivno nastavila scenu.

Pogledajte trejler za ovaj film:

Supermen trejler
Izvor: DC

Dejvid Korensvet Rejčel Broznahan Supermen

