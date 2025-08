"Gladijator" na 92. mjestu? Glumci i reditelji birali 100 najboljih filmova 21. vijeka, razbijesnili sve na mrežama

Magazin "Njujork Tajms" je objavio spisak 100 najboljih filmskih ostvarenja po mišljenju glumaca i reditelja, "obični gledaoci" pobijesnili

List "Njujork Tajms" objavio je listu najboljih 100 ostvarenja u poslednjih 25 godina. Sproveli su anketu sa više od 500 glumaca, reditelja, kritičara kako bi sastavili spisak, tako što je svako od njih dao svojih 10 favorita.

Kombinovanjem njihovih glasova, nastala je lista koja je razbijesnila "pola svijeta".

Na prvom mjestu se nalazi film "Parazit" koji je osvojio Oskara za najbolji film, a slijede ga "Mulholland drive", "There will be blood", "In the mood for love" iz 2000. godine, "Moonlight", "No country for old men", "Eternal sunshine of the spotless mind", "Get out", "Spirited away" i "The social network".

U prvih deset najboljih ne spominju se ni "Titanik", "Avatar", nijedan film iz Marvelovog univerzuma, koji je ostvario epsku zaradu svojim ostvarenjima "Infinity war" i "Endgame"... a čuveni "Gladijator" sa Raselom Krouom je tek na 92. mjestu.

Brojni fanovi ostvarenja nisu se složili sa Pedrom Almodovarom, Džulijen Mur, Sofijom Kopolom, Giljermom del Torom... koji su učestvovali u anketi i zamjerili im što su filmovima poput pomenutog "Gladijatora" i "Intersellar" tako loše rangirali.

"Ne glasajte više, molimo vas", glasio apel ljubitelja filma.

Na listi su se našla ostvarenja "Vuk s Volstrita" (20. mjesto), "Djeveruše" (32), dok se u poslednjih 10 nalaze:

"Fish tank", "Gladijator", "Majkl Klejton", "Suvišni izvještaj", "The worst person in the world", "Crni panter", "Gravitacija", "Grizzly men", "Memories of murder" i "Superbad".