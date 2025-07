Osvojila je nagradu za najbolju komediju: Netfliks ukida hit seriju i gledaoci su besni, ima ocenu 98 na RT

Tokom četiri sezone, "Call My Agent!" je prikupila izvanrednu ocenu od 98% na Rotten Tomatoesu, zasnovanu na stotinama ocena gledalaca.

Izvor: France Télévisions

Jedna od najcenjenijih komičnih serija na Netfliksu, sa neverovatnom ocenom na Rotten Tomatoesu, biće uklonjena sa servisa ovog meseca, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo pretplatnika.

Netfliks redovno osvežava svoju listu — dok neke nove serije i filmovi dolaze, drugi nas zauvek napuštaju. Među onima koji odlaze ovog jula nalazi se i omiljena humoristička serija koja je stekla kultni status.

Reč je o seriji "Call My Agent!" (originalno Dix pour cent), koja je među publikom poznata po duhovitosti, intrigama i fantastičnoj glumi.

Ova serija, iako je na Netfliksu prisutna još od 2016. godine, beležila je više od 28 miliona sati gledanja između početka 2023. i kraja 2024. godine, prema podacima sajta FlixPatrol.

Izvor: France Télévisions

Serija je prvobitno emitovana na francuskoj televiziji Frans 2 (France 2) 2015. godine, da bi je sledeće godine otkupio Netfliks.

O čemu se radi u seriji Call My Agent!?

Radnja serije prati živote četvoro agenata u izmišljenoj pariskoj agenciji ASK (Agence Samuel Kerr), koji pokušavaju da balansiraju između zahtevnih zvezda iz šou-biznisa i kriza koje prete da unište njihovu firmu nakon iznenadne smrti osnivača.

U seriji se često pojavljuju stvarni francuski glumci koji glume sami sebe, a u četvrtoj sezoni gostovala je i američka glumica Sigorni Viver (Sigourney Weaver).

Ovo je serija sa priznanjima — osvojila je nagradu za Najbolju komediju na Međunarodnim Emi nagradama 2021. godine.

Tokom četiri sezone, Call My Agent! je prikupila izvanrednu ocenu od 98% na Rotten Tomatoesu, zasnovanu na stotinama ocena gledalaca.

Zašto publika obožava ovu seriju?

Gledaoci su posebno zavoleli zaplete pune intriga i "noža u leđa“ među likovima. Jedan gledalac je dao pet zvezdica i napisao:

"Zaljubio/la sam se u likove već u prvoj epizodi. Ova serija ima sve! Preporučujem svima",

Drugi je pohvalio briljantno oštru scenarističku postavu, dok je treći istakao da serija ima genijalan balans između umetnosti i komedije.

"Duševna i šarmantna, sve ono što 'Emily in Paris' nije bila", prokomentarisao je jedan gledalac, kritikujući popularnu, ali često osporavanu romantičnu komediju autora Darena Stara (Darren Star).

Serija odlazi sa Netfliksa

Nažalost, Call My Agent! biće uklonjena sa Netfliksa u utorak, 22. jula, jer ističe licencni ugovor za prikazivanje.

Gledaoci više neće imati pristup svih 24 epizode serije, što je dodatno razočaralo fanove koji su se nadali nastavku.

To je samo još jedan udarac za fanove ove serije. Iako su kreatori potvrdili da će četvrta sezona biti poslednja, produkcijska kuća Mediawan Studios je 2021. godine najavila rad na filmu i petoj sezoni, planiranim za 2023. godinu, prema izveštaju Nilsen Reporta.

Međutim, nijedan od tih projekata se nikada nije realizovao, a sada, kada i originalna serija nestaje sa Netfliksa, nade za nastavak su gotovo potpuno ugašene.

Na Reditu, jedan korisnik je tužno napisao:

"Oh, ne! Svake godine sam ponovo gledao ovu seriju na Netfliksu."

Dakle, ako do sada niste pogledali Call My Agent!, imate još malo vremena — sve četiri sezone biće dostupne na Netfliksu do utorka, 22. jula.