Guns N' Roses u Beogradu: Eksl Rouz i Sleš zajedno na bini, pogledajte prve snimke sa Ušća (VIDEO)

Legendarni "Gansi" sinoć su nastupili na Ušću!

Sinoć je, pred beogradsku publiku, nakon skoro 15 godina, staio Eksl Rouz lično i bend Guns N' Roses.

Iste sekunde kada je bend izašao na binu, legendarni frontmen se prodrao: "Beograde, hoću da čujem kako vrištiš!", nakon čega je je otvorio koncert hitom "Welcome to the jungle".

MONDO je zabilježio atmosferu na Ušću pred početak koncerta - rijeku ljudi koja je imala prilike uživo da čuje i "November rain" i "Sweet child of mine":

Bend nastupa u sastavu Eksl Rouz (vokal, klavir), Sleš (gitara), Duff McKagan (bas), Dizzy Reed (klavijature), Richard Fortus (ritam gitara), Frank Ferrer (bubnjevi) i Melissa Reese (klavijature), a turneja pod nazivom "Because what you want &what you get are two completely different things", a kao predgrupa, na binu je stao kultni hiphop bend Public Enemy.

Pogledajte i ovaj snimak sa Ušća:

Guns N’ Roses se smatraju najdinamičnijim i najznačajnijim bendom svoje generacije. Njihov debitantski album "Appetite For Destruction" iz 1987. prodat je u dijamantskom tiražu, dok je turneja "Not In This Lifetime… (2016–2019)" postala je četvrta najprofitabilnija u istoriji.

Njihova impresivna diskografija uključuje albume koji se smatraju klasikom, poput "Use Your Illusion" I i "Use Your Illusion I"I, "G N’ R Lies" i "Chinese Democracy". I dan danas su jedan od najslušanijih rock bendova na platformama poput Spotifyja, sa preko 24 miliona mjesečnih slušalaca.

Turneja "Because what you want & what you get are two completely different things" počinje 23. maja 2025. godine i pored Beograda obuhvata još 23 grada.