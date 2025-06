Drama na nastupu srpske pjevačice: Porukom joj javili da će neko umrijeti, a onda je djevojka pala sa 4m visine na glavu

Pjevačica Vesna Vukelić Vendi je jednom prilikom otkrila šta se navodno dogodilo na njenom nastupu.

Izvor: printscreen/youtube/ Vesna Vukelić Vendi

Pjevačica Vesna Vukelić Vendi podelila je dramatično iskustvo sa jednog nastupa, kada je publika svjedočila događaju koji mnogi opisuju kao pravo čudo. Naime, tokom koncerta mlada djevojka je pala sa velike visine i bila proglašena mrtvom, ali se, na iznenađenje svih prisutnih, ubrzo pokazalo suprotno.

Vendi je ispričala i da je neposredno prije tog događaja dobijala uznemirujuće poruke sa nepoznatog broja, u kojima je misteriozno nagoviještena tragedija.

- Pjevala sam u jednoj diskoteci. Najavili su mi preko njihovog lažnog broj da će da se desi pogibija. Na Ostrogu, na ćivotu svetog Vasilija, prije toga, javilo mi se da će neko da strada pored mene. Sveštenik koji je čuvao tada mošti rekao mi je da se ne brinem, da neće moći ništa, samo da se pomolim svetom Vasiliju Ostroškom i da će sve biti u redu. Dolazi taj moj nastup.

Izvor: TV Pink

- Opet dobijam poruku: "Noćas će se desiti smrt u diskoteci". Posle mog prvog bloka, odjednom pada djevojka, sa četiri-pet metara visine, direktno na glavu.

To je bio pad na te pločice, gdje je bilo nekih četristo ljudi. Njoj je krenula krv iz ušiju, oči su ispale iz očne duplje. Puls nije imala. Saznala sam da je to bila neka rukometašica, dvadeset i osam godina je imala. Ona ostaje mrtva. Hitna pomoć stiže, posle 14 minuta. Ja ne mogu da vjerujem. Ono što mi je najavljeno to se desilo. Došlo je njih četvorica, stavili su je na nosila. Konstatovana je smrt. Pokrili su je bijelim čaršafom i počeli da je iznose - rekla je Vendi.

Pjevačica je potom dodala nevjerovatnu stvar koja se desila:

- Ja sam, kako sam naučena na Ostrogu, tri puta se prekrstila i izgovorila: "Sveti Vasilije Ostroški, pomiluj, pomozi, ne dozvoli da devojka bude mrtva. Molim ti se uredi sve da djevojka bude živa.

Odjedanput, ona seda na nosila, a bila je pokrivena čaršafom. Nisu je bili još iznijeli. Ljudi nisu mogli da vjeruju, a bila je mrtva. Opet sam sa tog lažnog broja dobila poruku: "Da li vidiš šta sve možemo?" Odgovorila sam: "Da li vidite šta sve može pravoslavni svetac?" - zaključila je Vendi.

(Telegraf.rs/MONDO)