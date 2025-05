Bred se ljubio sa djevojčicom koja je imala samo 11 godina: Netfliks objavio film koji je izazvao ogroman skandal

Ona je istakla da joj nije bilo neprijatno samo iz današnje perspektive – već da je i tada izrazila nelagodnost i žalila se tokom snimanja.

Izvor: Profimedia

Kada se stariji filmovi ponovo nađu na striming platformama, fraza "bilo je to drugo vrijeme" često se koristi kao opravdanje. Bez obzira na to da li su u pitanju klasici koji iz današnje perspektive djeluju zastarelo iz više razloga, stariji filmovi ponekad mogu biti problematični.

Nedavno je Netfliks u svoju ponudu dodao horor film star 30 godina, u kojem tada jedanaestogodišnja Kirsten Danst (Kirsten Dunst) ljubi Breda Pita (Brad Pitt), koji je u to vrijeme imao 31 godinu.

Riječ je o filmu "Intervju sa vampirom" (Interview with the Vampire) iz 1994. godine, u kojem glume i "Tom Kruz" (Tom Cruise), Kristijan Slejter (Christian Slater), Tendi Njuton (Thandiwe Newton) i Antonio Banderas.

Radnja filma

Široko priznat kao kultni klasik gotskog horora, film prati priču o tome kako lik kojeg tumači Tom Kruz, Lestat, pretvara lik Breda Pita, Luja, u vampira. Do toga dolazi nakon što Luj izgubi volju za životom usljed smrti svoje supruge i djeteta – što potom navodi Lestata da pretvori dijete u vampira kako bi Luj imao „ćerku“.

To dijete, Klaudiju, tumači Kirsten Danst.

Govoreći o sceni poljupca, Danst je u intervjuu za Vanity Fair iz 2021. godine izjavila:

"To je bila najgora stvar koju sam morala da uradim – i naravno da poljubim Breda Pita u tom trenutku. Bila sam mala devojčica, a on mi je bio kao brat i bilo je jako čudno, iako je bio samo brz poljubac. Nimalo mi se nije dopalo.“

Interview With the Vampire (1994) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Izvor: YouTube

Ona je istakla da joj nije bilo neprijatno samo iz današnje perspektive – već da je i tada izrazila nelagodnost i žalila se tokom snimanja. Jedna od njenih zamjerki bila je i to što je morala da ujede statistu za vrat – koji je bio znojan.

Ipak, Kirsten Danst ima lijepe uspomene sa snimanja, navodeći da su se i Tom Kruz i Bred Pit veoma lijepo ophodili prema njoj.

„Gledala sam Breda u filmu "Rijeka teče kroz njega" (A River Runs Through It), a Tom je bio u "Daleko i daleko" (Far and Away), koji sam obožavala. Ponašali su se prema meni kao prema mlađoj sestri. Bilo je jako slatko, bila sam jako nevina dvanaestogodišnjakinja. Samo sam radila svoj posao, a oni su bili jako pažljivi prema meni.“

Dodala je i da su je tretirali "kao princezu“.

Film "Intervju sa vampirom" dostupan je za gledanje na Netfliksu u Velikoj Britaniji i Irskoj.