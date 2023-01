ZBOG MAJE BILA U POLICIJI, A SAD SE POMIRILE! Jovana Jeremić progovorila - Postala sam SLAVNA i neću da se kače za mene!

Jovana Jeremić i Maja Marinković su se pomirile pred kamerama nakon silnih uvreda i prepucavanja, a evo šta voditeljka kaže o tome.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Jovana Jeremić je prošle noći ušla u Zadrugu kao gost iznenađenja, a gledaoce je najviše zanimalo kako će proteći susret s Majom Marinković s obzirom na burnu svađu koju su vodile javno, kada su se žestoko vređale i prozivale, a Jovana je dobijala i pretnje smrću zbog kojih je potražila pomoć policije, a sumnjala je da poruke stižu od starlete. Odlučile su da se pomire, a voditeljka se oglasila nakon toga i otkrila šta stoji iza njene odluke.

"Verujem da je naše pomirenje izazvalo pažnju, možda i veću nego naš javni sukob. To nije planirano, desilo se spontano i ja sam to prihvatila. Takođe verujem da je Maja dovoljno inteligentna da stavi tačku na prošlost i da je konačno shvatila da ne treba da se sukobljava sa mnom. Osim toga, ona možda i ne bi ulazila u problem sa mnom da nije imala lošeg savetodavca. Problem među nama je izazvala ženska osoba koja ne može da se pomiri sa tim da ne postoji od onog trenutka kada ja uđem u prostoriju. To konstantno poređenje sa mnom nikome nije donelo ništa dobro. Žena treba da bude ono što jeste i da se nikada ne poredi ni sa kim. Inače dođe do toga da joj život prođe u pravljenju spletki drugima. Maja je bila žrtva toga, ali drago mi je da se slegla ta prašina i da smo zatvorile tu temu", izjavila je Jovana Jeremić.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"U ovoj godini više neću da se svađam. Apsolutno me ne interesuje da li će neke starlete da se kače na moje ime. Ne planiram da vodim te ratove, jer sam uspela da se izborim za sebe i zasluženu visoku poziciju u društvu. Izborila sam se sama, postala sam slavna zvezda i neću odgovarati na tuđ pokušaj kačenja za moje ime. Nikome više neću pružiti zadovoljstvo da profitira od mog imena koje je komercijalano i za koje znaju da donosi lovu i čitanost", navela je voditeljka i otkrila kako se osećala u Beloj kući.

"Lepo su me prihvatili i dočekali. Baš mi je bilo lepo. Zbog obaveza u jutarnjem programu ne bih mogla da se prihvatim obaveze da vodim program u Zadruzi, ali bih mogla da ulazim jednom mesečno i pročešljam aktuelne teme sa rijaliti učesnicima. Mislim da bi to bilo vrlo interesantno i gledano", smatra Jovana koja se dotakla i zdravstvenih problema: "Planiram lekarsku kontrolu zbog problema sa glasom, kako bih ustanovila da li je radno pucanje glasa ili nešto drugo. Iako radim punom parom, imam formulu po kojoj funkcionišem. Spavam više puta po dva sata i mogu vam reći da je ta formula odlična", poručila je Jovana Jeremić.

