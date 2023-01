JOVANA JEREMIĆ UŠLA U ZADRUGU I NAPRAVILA HAOS! Svi gledali u nju i Maju Marinković, a Cara MATIRALA direktnim pitanjem!

Jovana Jeremić je bila protekle noći u Zadruzi kao gošća, a svi su čekali da vide kako će proteći njen susret s Majom Marinković.

Voditeljka Jovana Jeremić napravila je šou u novogodišnjem izdanju jutarnjeg programa, kada je đuskala u karnevalskom izdanju, a sinoć je iznenadila učesnike Zadruge kojima je ušetala u Belu kuću. Stigla je s voditeljkom Ivanom Šopić i ovo joj je bio prvi put da se našla na imanju u Šimanovcima.

"Prvi put sam u Bijeloj kući. Vodila sam jutarnji program koji je trajao duže od 12 sati, što zajedno dođe 24 časa. Velika čast mi je što sam ove noći gošća. Rijaliti je mene proslavio, naučila sam prve lekcije. Rijaliti je život, spontanost i neizvjesnost. Mnogo mi je drago što sam ovdje, jer je Zadruga najgledanija i nivo je u svakom smislu. Prvi put sam ušla u Bijelu kuću, ljepše još izgleda uživo, lijepa je i prijatna atmosfera", rekla je Jovana Jeremić čim je ušla u Zadrugu.

S obzirom na to da je ljetos imala žestoku svađu s Majom Marinković koja je trajala dugo i tokom koje su pale najužasnije uvrede i završile su i u policiji, svi su jedva čekali da vide kako će izgledati susret njih dvije, međutim sve je prošlo u najboljem redu. "Moram da kažem da Maja ima odličnu energiju. Desile su se neke nesuglasice, ali smo to riješile. Ponašamo se kao da se ništa nije dogodilo, a to je kad neko nema sujetu. Odlučila sam da se u 2023. više ne svađam sa ljudima. Sad vodim ljubav, a ne svađu", poručila je Jovana, a Maja joj je pritrčala u zagrljaj nakon što ju je nahvalila.

Jovana je imala jedno škakljivo pitanje za Filipa Cara, koje se ticalo njegovog vječitog suparnika Dejana Dragojevića, a umjesto njega odgovorila joj je Aleksandra Nikolić.

"Care, imam jedno pitanje. Šta to imaš u sebi, što nema Dejan Dragojević, pa si mu oteo sve djevojke?", pitala ga je Jovana, a Aleks je odgovorila: "Filip je dobar i iskren" na iznenađenje mnogih. "Na sve imam odgovor, samo na to ne. Ja imam svoje kvalitete, kao i on", dodao je Filip Car.