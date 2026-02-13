Najromantičniji gradovi Evrope: Gdje ljubav cvjeta na svakom koraku

Tražite savršeno mjesto za romantično putovanje? Otkrijte gradove Evrope gdje ljubav cvjeta na svakom koraku, idealne destinacije za šetnje, večere uz zalazak sunca i nezaboravne trenutke sa voljenom osobom.

Izvor: instagram/wendyswan

Kada pomislimo na romansu, slike Pariza, Venecije i uskih kamenih uličica gotovo odmah dolaze na pamet.

Evropa je prepuna gradova koji mame zaljubljene parove svojom arhitekturom, istorijom i atmosferom koja jednostavno inspiriše ljubav. Ali koji gradovi zaista zaslužuju titulu "najromantičnijih"?

U susret Danu zaljubljenih, evo i liste najromantičnijih gradova Evrope.

Pariz - neprevaziđeni klasik

Nema spora: Pariz je i dalje sinonim za ljubav.

Izvor: MONDO Portal/Marko Čavić

Šetnje pored rijeke Seine, večere uz svjetlost Ajfelovog tornja i romantične vožnje brodićem ostavljaju bez daha. Monmartr sa svojim umjetnicima i kafićima daje šarmantski pečat svakom posjetitelju, a mostovi prekriveni lokotima ljubavi simbol su vječnih obećanja.

Venecija - grad gondola i čarolije

Venecija je bajkovita.

Izvor: MONDO/Dragana Todorović

Kanali, gondole i stari mostići stvaraju ambijent koji je savršen za parove. Posebno je romantična uveče, kada nestaje gužva turista i grad se pretvara u gotovo tajanstvenu, svjetlucavu oazu ljubavi.

Prag - bajkovita srednjovjekovna čarolija

Za one koji žele da se izgube u vremenu, Prag je idealan izbor.

Izvor: MONDO, Jelica Dojčinović

Karlov most, stari trgovi i pogled na toranj sa satom astronomske funkcije pružaju doživljaj koji ostaje urezan u sjećanju. Zalazak sunca preko Vltave pretvara grad u scenu iz bajke, savršenu za parove koji žele da osjete čaroliju prošlih vijekova.

Budimpešta - ljubav na Dunavu

Budimpešta je kombinacija istorije i modernog šarma.

Mostovi preko Dunava, termalne banje i prelijepi pogled na Parlament stvaraju savršenu atmosferu za romantičan bijeg. Posebno su popularni večernji krstarenja, kada svetla grada reflektuju Dunav i prave magične prizore.

Izvor: Profimedia

Santorini i Briž - romansa na vodi

Santorini u Grčkoj očarava belim kućama i plavim kupolama, a zalazak sunca nad Egejskim morem pravi savršenu scenu za parove.

Izvor: John Liakos / AFP / Profimedia

Briž u Belgiji, sa svojim kanalima i srednjovjekovnim zgradama, nudi intimnu i mirnu atmosferu, idealnu za romantične šetnje i vožnje čamcem.

Izvor: Sergi Reboredo / Alamy / Alamy / Profimedia

Evropa je prepuna mjesta gdje ljubav može da procvjeta.

Bilo da šetate pariskim mostovima, vozite gondolu u Veneciji ili uživate u pogledu na Santorini, svaki grad nudi svoju jedinstvenu čaroliju.

Romantična putovanja ostavljaju uspomene koje traju, i inspirišu da se ljubav proslavi u svakom kutku starog kontinenta.

(M.A./EUpravo zato)