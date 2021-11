MUŽ JE PRE NJE SPAVAO SA 126 DEVOJAKA, A ONA JE ZBOG TOGA PRESREĆNA: Jedna stvar ju je oborila s nogu - nije seks!

Žena čiji je muž imao veoma burnu seksualnu prošlost otkriva da uživa u braku sa njim!

Dok mnogima smeta burna seksualna prošlost partnera, mlada majka Kortni kaže da je presrećna zbog toga što je njen muž spavao sa ogromnim brojem žena pre nje.

Kortni (23) i Eliot Hargrivs (24) u braku su godinu dana i imaju dvoje dece. Zajedno su četiri godine, a Eliot je pre nego što je upoznao svoju sadašnju ženu bio veoma seksualno aktivan i tvrdi da je spavao sa čak 126 žena!

Međutim, Kortni to uopšte ne smeta, naprotiv.

"Dok smo čekali u redu da uđemo u klub ugurao se ispred mene i šarmirao me. Svi su znali za njegovu reputaciju, da je retko kući išao sam i da je spavao s gomilom žena. Nisam bila zainteresovana za nekog takvog i rekla sam mu da se skloni. Sreli smo se opet tri meseca kasnije. Počeli smo da pričamo i nije ništa pokušavao. Ponudio mi je da me odveze kući, a pristala sam i da odem kod njega. Jasno sam mu dala do znanja da smo samo prijatelji. Ipak, ostali smo budni veći deo noći i pričali, a sve se završilo seksom. Bio je jako samouveren u krevetu. Sledeće jutro njegov telefon je divljao od poruka koje su mu slali prijatelji da ga pitaju kako je prošlo njegovo poslednje osvajanje. Želeli su da mi da ocenu od 1 do 10", ispričala je.

Korni kaže da je njen, tada dečko, bio veoma iskren prema njoj i da ju je to osvojilo, iako se plašila da će njeno seksualno neiskustvo predstavljati problem u njihovom odnosu.

"Priznala mu da sam jako neiskusna u poređenju s njim. Rekla sam mu da sam zabrinuta da će izgubiti interes za mene kada shvati da nemam nisam baš vešta u krevetu, ali to ga uopšte nije brinulo. Momci su pre govorili stvari zbog kojih sam se osećala nesigurno zbog svog neiskustva, ali Eliot nije bio takav i odmah smo postali par. Nakon te prve noći, zapravo više nikad nisam otišla".

Korni kaže da joj je sa Eliotom svaki put u krevetu avantura.

"Zna kako da zadovolji ženu, a to moji bivši nisu znali. Zbog njega se osećam divno i ne očekuje da za njega visim s lustera ili nekakve druge ludorije".

Ipak, priznaje i da ju je na početku brinulo da li će moći da veruje nekome ko je imao tako burnu prošlost, ali uspela je. Šest meseci od početka njihove veze, ona je ostala u drugom stanju i Eliot ju je zaprosio, a sada imaju dvoje dece. Kortni kaže da je prava srećnica.

"Mi i dalje imamo seks bar tri puta nedeljno, a Eliot me izvodi i na sastanke, tako da se ponekad još osećamo kao momak i devojka", zaključila je, dok Eliot priznaje da ga je sadašnja žena mnogo promenila.

"Dok nisam upoznao Kortni jedino što me zanimalo su bili izlasci i žene. Ali ona je bila nešto sasvim drugačije, zrela, osećajna i spremna da oprosti. Ona je savršena žena za mene i radije bih proveo ostatak života s njom i decom nego se vratio svojim starim navikama", kaže ovaj mladi tata.